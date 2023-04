Usa, Trump in “stato d’arresto” al tribunale di New York: Per le elezioni del 2024 la strada è buia

RICHMOND (VA) – L’ex presidente Donald Trump si trova, secondo i media americani, in stato d’arresto a New York e durante il viaggio dalla Trump Tower al tribunale di Manhattan ha descritto il momento come “surreale”. Le accuse penali che lo vedono oggi a processo derivano da un pagamento in denaro ad una attrice porno durante la campagna elettorale del 2016.

Trump diventa quindi il primo ex Presidente degli Stati Uniti d’America ad essere perseguito penalmente e l’accusa, sebbene dovrebbe essere di natura breve e procedurale, equivale a una resa dei conti notevole dopo anni di indagini sui rapporti personali, commerciali e politici di Donald Trump. Il caso si sta svolgendo sullo sfondo non solo della sua terza campagna per la Casa Bianca, ma anche contro altre indagini a suo carico a Washington e Atlanta che potrebbero produrre ulteriori accuse.

Indossando il suo caratteristico abito scuro con la cravatta rossa, Trump si è voltato e ha salutato la folla fuori dall’edificio prima di entrare, lasciare le sue impronte digitali e andare a processo. È arrivato in tribunale con un corteo di otto auto dalla Trump Tower, mostrando una certa frustrazione sulla sua piattaforma Truth Social.

Il confronto davanti al giudice Juan Merchan dovrebbe essere relativamente breve, anche se difficilmente di routine, poiché Trump apprende per la prima volta le accuse contro di lui. Trump si dichiarerà non colpevole, secondo i suoi avvocati, e dovrebbe presentare lui stesso la dichiarazione.