Virginia, in aumento le morti per overdose nel carcere di Richmond: Il fentanyl la droga più utilizzata

RICHMOND (VA) – Da marzo 2022 a oggi nel carcere della capitale della Virginia sono stati registrati cinque decessi di cui tre accertati per overdose di fentanyl e altri due su cui non è stata data ancora una risposta certa. L’ultimo di questi decessi è stato quello di Jesse Jayveon Trent e si è verificato lo scorso 28 marzo.

Secondo un comunicato inviato dallo sceriffo Antionette Irving, Trent è stato portato d’urgenza in ospedale dopo una “emergenza medica” il 28 marzo, morendo poco dopo. Su questo decesso il carcere non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma fonti interne affermano che a Trent sono state somministrare diverse dosi di Narcan, un medicinale utilizzato per invertire l’overdose di droga.

Un fenomeno, quello delle morti per overdose nel carcere di Richmond, che sta preoccupando anche l’amministrazione comunale, che affronterà presto la questione nei prossimi consigli, cercando di studiare una strategia per la riduzione della circolazione di droghe pesanti nel carcere della città.