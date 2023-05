Alluvione Emilia Romagna, nuove piogge. “Rischi sanitari per abitanti”

Prosegue l’allerta rossa in Emilia Romagna dopo l’alluvione che ha devastato la regione. Le previsioni meteo delineano un quadro ancora preoccupante. Per domani infatti, come comunica la Regione, al rischio di pioggia si associa il pericolo di frane: è confermata “criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite: pianura bolognese e bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica nelle aree collinari della Romagna e del bolognese, dove persiste la possibilità di frane per scivolamento e colamenti lungo i versanti con condizioni idrogeologiche fragili”.(www.adnkronos.com)