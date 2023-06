“Le indagini sono a 360 gradi. Non abbiamo nessun elemento al momento che ci fa propendere per una pista piuttosto che per un’altra” per quanto riguarda Mia Kataleya, che i familiari chiamano Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da ieri. “Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del rapimento da parte di adulti o l’allontanamento”, ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze.8www.adnkronos.com)