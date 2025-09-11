Al Pentagono il ricordo dell’11 Settembre tra memoria e coraggio: Trump onora le vittime e l’eredità di Charlie Kirk

ARLINGTON (VIRGINIA) – Trump e la first lady Melania, insieme al generale Dan Caine, presidente del Joint Chiefs of Staff, e al segretario alla Difesa Pete Hegseth, si sono seduti su una piattaforma e hanno ascoltato attentamente la lettura dei nomi delle 184 vittime uccise l’11 Settembre 2001 durante l’attacco al Pentagono, numero che riguarda esclusivamente quell’edificio. Dopo ciascun annuncio, il suono di una campana ha scandito il ricordo dei caduti, un momento di profonda riflessione sulla gravità degli eventi.

Onorare il coraggio e la libertà

Trump ha aperto il discorso al Pentagono esprimendo cordoglio anche per Charlie Kirk, definendolo “un gigante della sua generazione, campione della libertà e ispirazione per milioni di persone”, e annunciando il conferimento postumo della Medaglia Presidenziale della Libertà. Il presidente ha ricordato come Kirk abbia incarnato i valori di dedizione e servizio, mostrando che il coraggio e l’impegno civico non hanno confini generazionali.

Ripercorrendo la storia del Pentagono, Trump ha sottolineato come l’edificio sia diventato un simbolo di forza, potere e libertà americana, costruito 84 anni fa sulle rive del Potomac, allora il più grande edificio mai realizzato.

Resilienza americana: l’esempio degli eroi

Trump ha raccontato i drammatici eventi dell’11 settembre 2001, ricordando la prontezza e il coraggio degli americani: “In America subiamo colpi, sanguiniamo, ma non ci pieghiamo. Sfidiamo la paura, resistiamo alle fiamme e emergiamo da ogni difficoltà più forti, più orgogliosi e più grandi di prima”.

Trump ha citato alcune delle ultime chiamate delle vittime: Brian Sweeney del volo United 175, che chiamò la moglie Julie dicendo: “Fai del tuo meglio, divertiti, ti amo, ci vediamo lassù”. Renee May, del volo American Airlines 77 diretto al Pentagono, che aveva appena scoperto di essere incinta, pronunciò un semplice “Ti amo, mamma” prima che l’aereo colpisse l’edificio. E Tom McGinnis, intrappolato al 92° piano della Torre Nord del World Trade Center, rassicurò la moglie Elena: “Ci sarà un miracolo, ti amo tesoro, abbi cura di Caitlyn”. Trump ha così ricordato che, oltre al Pentagono, gli attentati del 2001 colpirono anche le Torri Gemelle a New York e un quarto aereo, il volo United 93, precipitato a Shanksville, in Pennsylvania, dove i passeggeri affrontarono eroicamente i terroristi per salvare vite innocenti.

Tra gli eroi ricordati, Trump ha menzionato Chuck Costello, meccanico di ascensori e membro dei Knights of Columbus, che coraggiosamente entrò nel World Trade Center per salvare persone intrappolate, perdendo la vita. La vedova di Costello aveva ritrovato una preghiera scritta dal marito: “Aiutami a illuminare la via per chi è nel buio e quando entrerò nell’oscurità, aiutami a non fuggire, ma a ricordare le belle parole”.

L’impegno verso il futuro

Trump ha concluso con un appello all’unità e alla difesa dei valori americani:

“Difenderemo la nazione che hanno servito, i valori che hanno sostenuto e la libertà per cui sono morti. Sosterremo le nostre truppe, proteggeremo le nostre famiglie e preserveremo lo stile di vita americano per ogni generazione futura. Costruiremo più alti, diventeremo più forti, combatteremo più duramente e saliremo più in alto, e insieme andremo avanti come un popolo con un solo cuore, una fede, una bandiera e un glorioso destino sotto Dio onnipotente”.

Pete Hegseth ha preso la parola per condividere la propria esperienza personale come giovane universitario appena entrato nel programma ROTC: “L’11 settembre è stato il validatore definitivo per servire. Sedersi qui oggi, ascoltare i nomi delle vittime e onorare il loro sacrificio, è un ricordo potente della responsabilità che ciascuno di noi porta come membro della Difesa americana”. Hegseth ha inoltre reso omaggio a Charlie Kirk, definendolo un “patriota americano”.

La cerimonia, segnata da momenti di silenzio, letture commemorative e il suono della campana per ciascuno dei 184 nomi delle vittime del Pentagono, ha offerto un’occasione solenne per riflettere sul sacrificio e sul coraggio dei caduti. Trump ha concluso ribadendo il messaggio di unità e memoria: “Charlie Kirk ci ricorda che la libertà e il coraggio non hanno età né confini. Così come le vittime dell’11 settembre hanno incarnato la resilienza americana, Kirk ha incarnato i valori che continuano a guidare il nostro Paese”.