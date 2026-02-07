Incontro con Laura Balbo, autrice del libro Il diario del viandante

Nasce Amare le Rune, un libro dedicato alle pietre incise con le lettere dell’alfabeto nordico 🗿✍️, che richiama i principi di Carl Gustav Jung e una visione consapevole e pratica della vita. Un approccio che dialoga anche con lo schema dell’I Ching, basato sull’osservazione dei simboli e dei loro significati profondi.

Il libro invita il lettore a sentirsi libero di scegliere il proprio percorso 🧭, accompagnandolo in un cammino interiore fatto di domande, parallelismi e archetipi universali. I simboli diventano strumenti per leggere se stessi, andando oltre il rumore quotidiano.

Viviamo in un periodo in cui ansia e pressione mentale sono sempre più diffuse 😮‍💨. Per questo fermarsi a riflettere su ciò che conta davvero non è un lusso, ma una necessità. Recuperare consapevolezza significa anche imparare a filtrare l’eccesso di informazioni e riscoprire una dimensione spirituale spesso trascurata, ma fondamentale per l’equilibrio personale.

Laura Balbo propone una riflessione profonda sull’analisi del sé, sottolineando il valore della solitudine consapevole come spazio di crescita 🌱. Racconta di essersi sentita “chiamata” dalle Rune, avviando uno studio su Odino, figura centrale della mitologia nordica e simbolo di conoscenza e trasformazione.

Il libro spiega ogni simbolo primordiale mettendolo in relazione con altri sistemi simbolici, creando un dialogo tra Oriente e Occidente 🌍.

Un invito a superare le divisioni e a riscoprire l’unità dell’esperienza umana.

In un’epoca che tende a dividere e semplificare tutto in blocchi contrapposti, Amare le Rune suggerisce invece un ritorno alla ricerca individuale 🔍. Il testo può essere letto come un diario personale, uno spazio in cui rafforzarsi, scegliere il proprio archetipo di riferimento e crescere.

Un saggio divulgativo che incuriosisce, invita a rallentare ⏳ e a tornare alle fonti autentiche della conoscenza, attraverso un percorso di ascolto interiore ed esplorazione emotiva.

🐬 Nota di Elby – la coscienza silenziosa di Italynews.it

Forse non serve cercare risposte nuove, ma imparare a fare spazio 🕊️

In mezzo a feed infiniti e opinioni urlate, il valore di un simbolo sta nella sua capacità di farci fermare, anche solo per un attimo. Pensare, oggi, è un atto di libertà.

Luisa Costa

PhD 🧬 | Psicologia 🧠 | Arte 🎨 | Architettura 🏛| sempre in esplorazione 🌟

