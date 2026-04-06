Trump minaccia attacco all’Iran e distruzione di ponti e centrali: ultimatum su Hormuz entro martedì

WASHINGTON DC – Clima tesissimo alla Casa Bianca, dove il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha alzato drasticamente i toni nei confronti dell’Iran, delineando uno scenario concreto di intervento militare su larga scala nel giro di poche ore. Il capo della Casa Bianca ha fissato una scadenza precisa: Teheran dovrà dare segnali concreti entro la serata di martedì, in particolare sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. In caso contrario, Washington sarebbe pronta a colpire in modo massiccio le principali infrastrutture strategiche del Paese.

Ultimatum a Teheran e minaccia di attacco lampo

Donald Trump ha descritto un piano militare estremamente rapido e distruttivo. Secondo quanto dichiarato, le forze armate statunitensi sarebbero in grado di neutralizzare ponti e centrali elettriche iraniane in tempi molto brevi, parlando apertamente di “un’operazione completabile in circa quattro ore”.

Il presidente ha prospettato uno scenario di devastazione diffusa: infrastrutture chiave verrebbero rese inutilizzabili, con conseguenze pesanti sulla rete energetica e sui collegamenti del Paese. Alla domanda su eventuali limiti agli obiettivi, non ha fornito chiarimenti, lasciando aperta la questione della possibile inclusione di strutture a uso civile.

Respinte con decisione anche le accuse di possibili violazioni del diritto internazionale: “non sono per niente preoccupato”, ha dichiarato, pur aggiungendo di auspicare una soluzione diplomatica.

Il ruolo di Israele e la prospettiva di un conflitto prolungato

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, il direttore della CIA, John Ratcliffe, e il portavoce delle forze armate israeliane, il generale Effie Defrin.

Proprio Effie Defrin ha lasciato intendere che lo scenario potrebbe estendersi nel tempo, parlando di piani operativi già pronti per diverse settimane in caso di mancato cessate il fuoco. “Ogni giorno che passa li colpiamo sempre di più”, ha affermato, sottolineando una pressione militare crescente sull’Iran.

Il jet abbattuto e una delle più grandi missioni di recupero

Uno dei passaggi più dettagliati del briefing ha riguardato l’abbattimento di un caccia F-15E statunitense in territorio iraniano. Donald Trump ha attribuito la perdita del velivolo a un missile spalleggiabile a ricerca di calore, spiegando che il danno decisivo sarebbe stato causato ai motori.

Il presidente ha poi ricostruito una vasta operazione di recupero dei due aviatori, definendola “una delle missioni più complesse mai realizzate”. L’intervento avrebbe coinvolto oltre 150 velivoli tra bombardieri, caccia, aerei cisterna e mezzi di soccorso.

Fin dalle prime ore, la missione si sarebbe svolta sotto “fuoco nemico molto, molto pesante”, mentre una parte significativa dell’operazione è stata basata sul depistaggio: “molto di questo era sotterfugio”, ha spiegato il presidente.

Dubbi interni e comando militare sotto pressione

Donald Trump ha ammesso l’esistenza di divisioni interne all’apparato militare: “non tutti erano a bordo”, ha detto, riferendosi alle perplessità sull’operazione di salvataggio. Di diverso avviso il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha parlato di una gestione continua e senza interruzioni: “la nostra missione era senza battere ciglio”. Il coordinamento, ha precisato, è durato quasi 46 ore consecutive. Hegseth ha anche inserito un riferimento religioso, descrivendo il pilota come “rinato” dopo il salvataggio e riferendo che il primo messaggio trasmesso sarebbe stato: “Dio è buono”.

Intelligence e tecnologie segrete

Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha evidenziato il ruolo decisivo dell’intelligence, parlando di “tecnologie che nessun altro servizio possiede”.

La ricerca dell’aviatore è stata paragonata a “trovare un granello di sabbia nel deserto”, resa possibile anche attraverso operazioni di inganno per confondere le forze iraniane.

Le dichiarazioni sugli iraniani e lo scontro con i media

Tra le affermazioni più controverse, Donald Trump ha sostenuto che civili iraniani avrebbero incoraggiato i bombardamenti americani: “Per favore, continua a bombardare”, avrebbe riferito citando presunte intercettazioni. Sul fronte interno, il presidente ha attaccato duramente la stampa, minacciando il carcere per il giornalista che ha diffuso la notizia dell’abbattimento del caccia e definendo il responsabile della fuga di notizie “una persona malata”.

Frizioni con alleati Nato e partner dell’Indo-Pacifico

Non meno duro il passaggio dedicato agli alleati internazionali. Donald Trump ha criticato apertamente la NATO, definendola ancora una volta “una tigre di carta” e accusandola di scarso impegno nella crisi. Il presidente ha poi allargato lo sfogo anche all’area indo-pacifica: “la Corea del Sud non ci ha aiutato… l’Australia non ci ha aiutato… il Giappone non ci ha aiutato”. Trump ha ricordato la presenza militare americana nella regione, citando i circa 50.000 soldati in Giappone e 45.000 in Corea del Sud, sottolineando il ruolo di protezione contro la Corea del Nord guidata da Kim Jong Un, con cui ha detto di avere “un buon rapporto”.

Una crisi a un passo dall’escalation

Le dichiarazioni pronunciate alla Casa Bianca delineano una crisi in fase critica, con un ultimatum imminente e il rischio concreto di un’escalation militare. Le prossime ore saranno decisive: da un lato la pressione diplomatica, dall’altro la possibilità di un’azione militare su larga scala che potrebbe cambiare gli equilibri dell’intera regione.