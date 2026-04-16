Pentagono, Hegseth rilancia la linea dura: “Iran sotto pressione militare e navale”

WASHINGTON DC – Il briefing tenutosi oggi al Pentagono dal Segretario della Guerra Pete Hegseth si è configurato come un messaggio strategico di ampia portata, rivolto contemporaneamente alla leadership iraniana, agli alleati regionali e all’opinione pubblica americana. Una dichiarazione politica e militare strutturata con l’intento di rafforzare una postura di deterrenza e superiorità strategica nella regione mediorientale.

Accanto a Hegseth erano presenti il generale Dan Caine, indicato come il più alto ufficiale militare delle Forze Armate statunitensi e principale consigliere militare del Presidente, e il generale Charles Bradford Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti.

Hegseth alla leadership iraniana: “Non è una battaglia alla pari”

Fin dalle prime battute, Pete Hegseth ha utilizzato un linguaggio diretto e fortemente deterrente nei confronti della leadership militare iraniana. Il Segretario ha dichiarato che “non è una battaglia alla pari”, sottolineando che “le nostre capacità non sono le stesse delle vostre”, e aggiungendo che le forze statunitensi stanno monitorando costantemente ogni movimento iraniano.

Secondo la sua ricostruzione, l’Iran si troverebbe in una fase di progressivo indebolimento strutturale. Hegseth ha affermato che “state scavando fuori da infrastrutture bombardate e devastate, mentre noi diventiamo più forti”, sostenendo inoltre che Teheran non disporrebbe della capacità industriale necessaria a ricostruire le proprie forze militari. In questo contesto ha ribadito: “Non avete un’industria della difesa. Potete spostare risorse, ma non potete ricostituirle”.

Infrastrutture energetiche e deterrenza militare esplicita

Uno dei passaggi più delicati del briefing riguarda la possibilità di colpire infrastrutture strategiche iraniane. Hegseth ha dichiarato che le forze statunitensi sono pronte a intervenire su obiettivi sensibili, affermando: “Siamo pronti e armati contro le vostre infrastrutture a doppio uso, contro la vostra energia e contro il vostro settore energetico”.

Allo stesso tempo, il Segretario ha mantenuto aperta una finestra diplomatica, pur chiaramente subordinata alla pressione militare. Ha infatti affermato: “Preferiremmo non farlo, ma siamo pronti ad agire su ordine del Presidente”. In questa logica si inserisce anche il riferimento a una possibile via negoziale: “Esiste un ponte d’oro verso un futuro prospero. Speriamo che l’Iran lo scelga”.

Il blocco navale e il controllo delle rotte marittime

Il cuore operativo della strategia illustrata riguarda l’istituzione di un blocco navale contro l’Iran. Hegseth ha contestato direttamente la narrativa iraniana sul controllo dello Stretto di Hormuz, affermando: “Minacciare navi civili in acque internazionali non è controllo. È pirateria. È terrorismo”.

Il Segretario ha poi rivendicato la superiorità navale statunitense: “La Marina degli Stati Uniti controlla il traffico marittimo perché dispone di capacità reali. Stiamo conducendo questo blocco con meno del dieci per cento della nostra potenza navale”. Ha inoltre aggiunto: “Stiamo usando una delle dieci marine più potenti al mondo. Loro non hanno una marina efficace. Questo è controllo reale”.

Il generale Dan Caine: il blocco e la prontezza al combattimento

Il generale Dan Caine ha fornito un quadro operativo dettagliato del blocco navale, confermando che le forze statunitensi rimangono pienamente pronte al combattimento. Ha dichiarato: “Il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato una pausa temporanea delle principali operazioni di combattimento, ma le forze congiunte restano pronte a riprendere le operazioni in qualsiasi momento”.

Il generale ha poi spiegato che il blocco è stato attivato il 13 aprile alle 10, orario della costa orientale degli Stati Uniti: “Le forze congiunte hanno iniziato l’attuazione del blocco contro l’Iran sotto la direzione del Comando Centrale”. Caine ha chiarito che la misura si applica a tutte le imbarcazioni: “Il blocco riguarda tutte le navi, indipendentemente dalla nazionalità, dirette da o verso porti iraniani”.

Particolare attenzione è stata riservata alla cosiddetta “flotta oscura”, descritta come: “navi che operano per eludere sanzioni internazionali e sistemi assicurativi nel commercio energetico iraniano”.

Interdizione navale e navi costrette alla ritirata

Il generale ha descritto nel dettaglio la fase iniziale dell’operazione. “Abbiamo identificato sette navi di interesse all’inizio dell’operazione”, ha spiegato. Le forze statunitensi hanno quindi attivato una pressione diretta sulle imbarcazioni, trasmettendo avvertimenti chiari: “Non tentate di violare il blocco. Le navi saranno abbordate e sequestrate”. Secondo la ricostruzione ufficiale, la risposta è stata immediata: “Tredici navi hanno scelto di invertire la rotta senza alcuno scontro”, mentre “finora non è stato necessario effettuare alcun abbordaggio”.

La macchina militare: giovani equipaggi e tecnologia avanzata

Ampia parte dell’intervento è stata dedicata alle capacità operative della flotta di superficie statunitense, in particolare ai cacciatorpediniere classe Arleigh Burke, descritti come il nucleo della potenza navale americana. Il generale Caine ha sottolineato: “La parte più importante non è la nave, ma i trecento marinai che la operano”. Ha poi evidenziato il ruolo dei giovani militari: “Il timoniere ha spesso diciotto o diciannove anni. Sono loro che guidano queste navi in spazi marittimi estremamente congestionati”. E ha aggiunto: “Prendono decisioni tattiche in tempo reale e riescono sempre a portare a termine la missione”.

Il Comando Centrale e Cooper: alleanze e operazioni regionali integrate

Il generale Charles Bradford Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha concluso il briefing illustrando la situazione operativa regionale e il rafforzamento delle alleanze: “Sono tornato dal mio secondo viaggio in Medio Oriente in quindici giorni”, descrivendo un contesto operativo caratterizzato da alta intensità e coordinamento continuo con gli alleati. “Abbiamo colpito sistemi missilistici iraniani prima che potessero essere utilizzati contro i nostri partner. Stiamo utilizzando sistemi avanzati e intelligenza artificiale per accelerare le decisioni, sempre sotto controllo umano”.

Il sistema di alleanze regionali

Il generale ha evidenziato il rafforzamento della rete di cooperazione militare nella regione, affermando: “La nostra rete di difesa aerea è la più grande al mondo”. Ha citato esplicitamente i partner strategici: “Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Giordania sono partner eccezionali”. Sul fronte israeliano ha aggiunto: “Insieme alle forze aeree israeliane e alle componenti statunitensi abbiamo raggiunto e superato ripetutamente gli obiettivi operativi”. Il briefing si è chiuso con una strategia complessiva basata su pressione militare, blocco navale e coercizione economica coordinata, con la diplomazia mantenuta come opzione subordinata alla deterrenza. La sintesi finale di Pete Hegseth è stata netta: “Scegliete saggiamente. Il mondo vi sta osservando”.