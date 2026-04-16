Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano: Trump rilancia la diplomazia, ma restano forti incognite

WASHINGTON DC – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa di 10 giorni nei combattimenti tra Israele e Libano, entrata in vigore giovedì alle 17:00 (orario Usa), dopo aver definito “eccellenti” le conversazioni avute con i leader dei due Paesi. La tregua arriva al termine di oltre un mese di scontri intensi tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Il bilancio umano è pesante: quasi 2.200 morti in Libano, in gran parte causati da attacchi aerei israeliani. Nonostante l’annuncio, la situazione resta estremamente delicata. Un funzionario anonimo di Hezbollah ha chiarito che qualsiasi cessate il fuoco dovrà implicare la fine totale degli attacchi israeliani su tutto il territorio libanese, una condizione che al momento appare lontana da un consenso condiviso.

Diplomazia in movimento: possibile incontro storico

Trump ha dichiarato di voler invitare alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun per i primi colloqui diretti tra i due leader in oltre 30 anni. Un’apertura significativa, soprattutto considerando che Aoun aveva inizialmente rifiutato il dialogo diretto con Netanyahu solo poche ore prima dell’annuncio. Nel frattempo, un primo segnale di disgelo è arrivato da Washington, dove gli ambasciatori di Israele e Libano negli Stati Uniti hanno avviato lo scorso martedì presso il Dipartimento di Stato i primi contatti diplomatici diretti dopo decenni. Trump ha lasciato intendere che un incontro tra i leader potrebbe avvenire entro pochi giorni, sottolineando la possibilità di un “accordo di pace storico”.

Hezbollah e Israele: posizioni ancora distanti

Nonostante l’apertura diplomatica, le posizioni sul campo restano divergenti. Da un lato, Hezbollah si oppone al dialogo e mantiene una linea rigida contro Israele. Dall’altro, Netanyahu ha confermato che le truppe israeliane rimarranno in una zona di sicurezza ampliata nel sud del Libano, anche durante la tregua. Il premier israeliano ha giustificato l’accettazione del cessate il fuoco come un tentativo di “far avanzare gli sforzi di pace”, pur senza rinunciare agli obiettivi strategici militari.

Il contesto regionale: tensioni con l’Iran e ruolo del Pakistan

La tregua tra Israele e Libano si inserisce in un quadro regionale più ampio, segnato da quasi sette settimane di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, che ha provocato migliaia di vittime e forti scosse ai mercati globali, in particolare nel settore energetico. In questo scenario, il capo dell’esercito pakistano ha incontrato funzionari iraniani a Teheran per cercare di estendere il cessate il fuoco già in atto. Tuttavia, un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran non è ancora stato programmato, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Energia e politica interna: il peso dei prezzi del gas

Trump ha collegato direttamente le tensioni geopolitiche ai prezzi dell’energia. Negli Stati Uniti, il costo medio della benzina ha raggiunto 4,09 dollari al gallone, con un aumento di circa il 29% rispetto all’anno precedente. Il presidente ha minimizzato l’impatto, sostenendo che prezzi più alti sarebbero comunque giustificati se necessari a impedire all’Iran di sviluppare un’arma nucleare.

Un equilibrio ancora instabile

Nonostante l’intensa attività diplomatica, resta forte l’incertezza sulla tenuta della tregua. Le condizioni poste da Hezbollah, la presenza militare israeliana nel sud del Libano e le tensioni con l’Iran rappresentano ostacoli concreti. La finestra di 10 giorni potrebbe offrire un’opportunità per un accordo più ampio, ma il rischio di una ripresa delle ostilità rimane elevato.