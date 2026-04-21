Usa-Iran, vertice alla Casa Bianca: l’amministrazione Trump valuta la strategia mentre la tregua vacilla

WASHINGTON DC – La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva, con i principali esponenti dell’amministrazione riuniti alla Casa Bianca per definire la linea da seguire. Al centro delle consultazioni ci sono il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance, i negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner, oltre al Segretario di Stato Marco Rubio e al capo del Pentagono Pete Hegseth.

Il viaggio previsto verso Islamabad, dove si sarebbe dovuto tenere un nuovo round di colloqui con Teheran, è stato sospeso all’ultimo momento. Una decisione che riflette tutta l’incertezza di queste ore e la necessità di rivedere rapidamente la strategia.

Negoziati appesi a un filo

Il secondo round di trattative tra Washington e Teheran è ora in dubbio. A pesare è soprattutto il clima di sfiducia crescente. L’Iran accusa gli Stati Uniti di adottare una linea ambigua: da una parte dichiarazioni favorevoli al dialogo, dall’altra azioni ritenute ostili. Il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha parlato apertamente di “messaggi contraddittori”, mentre il ministro Abbas Araghchi ha denunciato le recenti mosse americane come una violazione della tregua.

Il nodo dello Stretto di Hormuz

Uno dei punti più critici resta la situazione nello Stretto di Hormuz, area chiave per il traffico energetico mondiale. Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti nella zona hanno contribuito ad alimentare la tensione. Teheran considera queste azioni incompatibili con un processo negoziale credibile, arrivando a definirle un vero e proprio “atto di guerra”. La questione dello stretto è diventata così uno degli ostacoli principali alla ripresa del dialogo.

Scadenza imminente del cessate il fuoco

Intanto si avvicina rapidamente la deadline del cessate il fuoco, prevista per mercoledì sera (ora di Washington). Il presidente Donald Trump ha ribadito che non intende concedere proroghe. Una posizione che aumenta la pressione sui negoziati ma, allo stesso tempo, rende più difficile trovare un’intesa. Trump ha anche lasciato intendere che, in caso di mancato accordo, gli Stati Uniti potrebbero riprendere le operazioni militari, segnalando che l’apparato bellico è pronto a intervenire.

Nuova stretta di sanzioni

Parallelamente, Washington ha lanciato un nuovo pacchetto di sanzioni, ampliando la pressione economica su Teheran. Il Dipartimento del Tesoro, guidato da Scott Bessent, ha colpito una rete internazionale composta da individui e aziende tra Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Nel mirino:

fornitori di componenti per droni militari (UAV)

circuiti commerciali legati alla produzione di propellenti per missili

soggetti collegati alla compagnia Mahan Air , già accusata di supportare strutture militari iraniane

L’obiettivo è interrompere le filiere che alimentano il programma militare iraniano, ma queste misure rischiano di complicare ulteriormente il clima diplomatico.

Incidenti in mare e tensione militare

A rendere il quadro ancora più instabile sono i recenti episodi in mare. Le forze statunitensi hanno abbordato una nave sospettata di trasportare petrolio iraniano, in violazione delle sanzioni. L’operazione arriva dopo il sequestro di una nave cargo da parte della marina americana, episodio che ha scatenato la reazione di Teheran. L’Iran ha chiesto il rilascio dell’imbarcazione e ha minacciato ritorsioni. Questi incidenti aumentano il rischio di uno scontro diretto, soprattutto in un’area strategica come lo Stretto di Hormuz.

Uno scenario sempre più fragile

Il quadro complessivo mostra una crisi in rapido deterioramento. Gli Stati Uniti continuano a combinare pressione militare e economica, mentre l’Iran risponde con crescente diffidenza e fermezza. Il cessate il fuoco appare sempre più instabile, minacciato da tensioni sul campo, dichiarazioni aggressive e una profonda mancanza di fiducia reciproca.

Con la scadenza ormai imminente e i negoziati in stallo, il rischio concreto è quello di una nuova escalation militare, con possibili conseguenze globali, soprattutto per i mercati energetici e la sicurezza internazionale.