Trump ordina attacchi alle navi che piazzano mine nello Stretto di Hormuz: Israele e Libano aprono nuovi colloqui a Washington

WASHINGTON DC – La tensione tra Stati Uniti e Iran ha subito un netto peggioramento dopo le nuove dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha autorizzato un approccio militare più duro nelle acque strategiche dello Stretto di Hormuz. In un post su Truth, il presidente ha dato indicazioni alle forze armate americane di intervenire con decisione contro piccole imbarcazioni iraniane sospettate di trasportare o posizionare mine navali, considerate una minaccia per la sicurezza delle rotte commerciali internazionali.

Operazioni navali e nuove tensioni nel Golfo Persico

Parallelamente all’inasprimento politico, le forze statunitensi hanno confermato il sequestro di una petroliera collegata a presunte attività di contrabbando di petrolio iraniano. Washington considera queste operazioni parte di una strategia più ampia contro le reti economiche legate a Teheran. I sistemi di tracciamento navale hanno inoltre segnalato movimenti sospetti nell’Oceano Indiano, dove la nave “Majestic X” sarebbe stata localizzata nella stessa area di un’altra imbarcazione già intercettata in precedenza. L’episodio alimenta ulteriori dubbi sulla portata reale delle operazioni militari e di intelligence in corso.

Iran risponde: attacchi e sequestri nello Stretto di Hormuz

Sul fronte opposto, l’Iran avrebbe intensificato le proprie azioni nello Stretto di Hormuz, colpendo navi mercantili e procedendo a sequestri di imbarcazioni. Le operazioni vengono presentate da Teheran come risposta diretta alle restrizioni navali e alle pressioni statunitensi sui porti iraniani. Secondo fonti regionali, si registrerebbero almeno tre attacchi e due sequestri, avvenuti in un breve arco temporale. Il quadro risultante è quello di una crescente spirale di ritorsioni che sta destabilizzando una delle rotte energetiche più importanti al mondo.

Crisi politica negli Stati Uniti e scontro sui poteri di guerra

Negli Stati Uniti continua il confronto politico sull’intervento in Iran. Il Senato ha respinto una proposta democratica che mirava a limitare i poteri del presidente in materia militare, confermando il sostegno della maggioranza repubblicana alla linea della Casa Bianca. Il dibattito ruota attorno al ruolo del Congresso nella gestione dei conflitti e all’estensione dei poteri presidenziali, con le opposizioni che denunciano una guerra sempre più priva di controllo legislativo e l’amministrazione che difende le operazioni come necessarie alla sicurezza nazionale e alla stabilità energetica globale.

Israele pronto all’azione mentre si attende il coordinamento con Washington

Anche Israele si prepara a possibili sviluppi del conflitto. Il ministro della Difesa ha dichiarato che il Paese è pronto a riprendere operazioni contro l’Iran, sottolineando la piena operatività delle forze armate in chiave difensiva e offensiva. Tel Aviv sarebbe in attesa di un coordinamento con gli Stati Uniti prima di eventuali azioni su larga scala, segnale di una stretta cooperazione strategica tra i due alleati nella gestione della crisi regionale.

Nuovo fronte diplomatico a Washington: Israele e Libano tornano al tavolo dei colloqui

Nel frattempo, sul piano diplomatico, è atteso oggi a Washington, presso il Dipartimento di Stato, il secondo round di colloqui tra Israele e Libano, dopo l’incontro del 14 aprile. Secondo quanto riferito alla CNN da un funzionario del Dipartimento di Stato in forma anonima, la delegazione statunitense sarà composta da figure di primo piano, tra cui l’ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, il segretario di Stato Marco Rubio, l’ambasciatore americano in Libano Michel Issa e il consigliere del Dipartimento di Stato Michael Needham. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori negli Stati Uniti, Yechiel Leiter e Nada Hamadeh Moawad.

Un fragile cessate il fuoco e il nodo Hezbollah

Le trattative si inseriscono in un contesto di fragile cessate il fuoco di 10 giorni che però non ha visto una vera applicazione pratica nel campo di battaglia. Il Libano ha chiesto una proroga di un mese della tregua, mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha confermato che sono in corso contatti per estendere l’accordo.

Dal lato israeliano, il ministro degli Esteri Gideon Saar ha dichiarato che non esistono “gravi divergenze” con il Libano, ma che il vero ostacolo resta Hezbollah. Un rappresentante del movimento, tuttavia, ha aperto alla possibilità di colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti. Secondo fonti citate dal quotidiano libanese Al-Joumhouria, il futuro della tregua sarebbe legato anche ai negoziati tra Stati Uniti e Iran, considerato storico sostenitore di Hezbollah. Le stesse fonti parlano della possibilità di un ulteriore incontro preparatorio prima di eventuali negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv.

Un quadro regionale sempre più intrecciato

Tra escalation militare, crisi navali nel Golfo Persico e nuovi tentativi diplomatici a Washington, lo scenario mediorientale appare sempre più interconnesso. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si riflettono direttamente sui fronti israeliano e libanese, mentre i negoziati in corso cercano di evitare un allargamento del conflitto su scala regionale.