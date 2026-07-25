La scacchiera del mondo La geopolitica del XXI secolo si comprende osservando la posizione dei pezzi, non soltanto le loro mosse.

Dall'Artico a Taiwan, dall'Africa al Mar Rosso, il XXI secolo sta ridisegnando gli equilibri internazionali. Le singole crisi sono solo alcune delle mosse di una partita molto più ampia: per comprenderla, bisogna imparare a leggere la scacchiera del mondo.

Ci sono giochi che attraversano i secoli senza perdere la loro capacità di insegnare.

Gli scacchi sono uno di questi.

A prima vista sembrano soltanto un confronto tra due eserciti. In realtà raccontano molto di più. Raccontano il valore della strategia, della pazienza, del tempo. Insegnano che una partita non si vince con la mossa più spettacolare, ma con la capacità di costruire, lentamente, una posizione migliore dell’avversario.

Ogni pezzo ha un ruolo diverso. Ogni casella assume un significato particolare. Ogni scelta produce conseguenze che spesso diventeranno evidenti soltanto molte mosse dopo.

È forse proprio per questo che gli scacchi rappresentano una delle metafore più efficaci per leggere la geopolitica del XXI secolo.

Naturalmente il mondo non è una scacchiera.

Le guerre non sono un gioco. Dietro ogni conflitto ci sono persone, famiglie, sofferenze e vite spezzate. Nessuna metafora può raccontare il dolore umano provocato da una guerra.

Ma gli Stati, come i grandi maestri di scacchi, ragionano spesso con logiche di lungo periodo. Pianificano, costruiscono alleanze, proteggono interessi strategici e cercano di occupare posizioni che potranno rivelarsi decisive negli anni a venire.

Ed è forse qui che nasce il nostro errore più frequente.

Osserviamo la singola mossa.

Difficilmente osserviamo la posizione.

Ogni giorno l’informazione ci racconta un nuovo episodio: una crisi diplomatica, un conflitto, un vertice internazionale, un’esercitazione militare, una sanzione economica, un accordo commerciale.

Sono tutte mosse.

Ma una mossa, da sola, non spiega mai una partita.

La nuova partita del mondo

Per oltre trent’anni, dopo la fine della Guerra Fredda, il sistema internazionale è sembrato ruotare attorno a un equilibrio relativamente stabile.

Oggi quel mondo sta cambiando.

Non stiamo assistendo semplicemente alla successione di crisi regionali.

Stiamo osservando una trasformazione dell’intero ordine internazionale.

Gli Stati Uniti rimangono il principale riferimento strategico dell’Occidente. L’Unione Europea continua a esercitare una straordinaria influenza economica, normativa e commerciale. La Cina costruisce pazientemente la propria proiezione globale attraverso investimenti, infrastrutture, tecnologia e nuove rotte commerciali. La Russia continua a rappresentare un attore determinante sul piano militare e della sicurezza.

Accanto a questi grandi protagonisti operano numerosi altri Paesi che, pur con interessi differenti, contribuiscono a ridefinire gli equilibri mondiali.

La geopolitica contemporanea non può più essere letta come un semplice confronto tra due blocchi contrapposti.

Le alleanze cambiano.

Gli interessi si sovrappongono.

Le relazioni si trasformano.

Come in una complessa partita a scacchi.

Il valore dei pezzi

Negli scacchi ogni pezzo possiede caratteristiche proprie.

La Regina controlla grandi spazi.

Il Cavallo sorprende con traiettorie imprevedibili.

Gli Alfieri collegano aree lontane della scacchiera.

Le Torri consolidano il controllo delle linee principali.

Anche nella geopolitica ogni Stato esercita la propria influenza in modo diverso.

C’è chi dispone della forza militare.

Chi domina la tecnologia.

Chi controlla i mercati finanziari.

Chi produce energia.

Chi possiede risorse naturali indispensabili.

Chi influenza la cultura, la comunicazione o l’innovazione.

La forza non dipende da un solo elemento.

Dipende dalla capacità di combinare strumenti diversi all’interno di una strategia coerente.

Ma il vero potere sta nelle caselle

I grandi maestri di scacchi sanno che il valore di un pezzo dipende anche dalla casella che occupa.

Lo stesso vale per gli Stati.

Nel XXI secolo il controllo di alcuni territori ha assunto un’importanza strategica che va ben oltre le loro dimensioni geografiche.

La Groenlandia, un tempo considerata una remota isola artica, è oggi osservata con crescente attenzione per la sua posizione, per le nuove rotte polari rese accessibili dai cambiamenti climatici e per le immense risorse minerarie presenti nel suo sottosuolo.

Taiwan rappresenta uno dei principali nodi mondiali nella produzione di semiconduttori avanzati, componenti essenziali per l’economia digitale.

Il Venezuela continua a occupare una posizione rilevante nella sicurezza energetica internazionale grazie alle sue enormi riserve petrolifere.

L’Africa è diventata uno dei grandi spazi della competizione globale. Le sue terre rare, il cobalto, il litio, l’uranio, il rame, le risorse agricole e il crescente peso demografico la rendono sempre più centrale nelle strategie delle grandi potenze.

Anche il Mediterraneo, il Mar Rosso, il Canale di Suez, il Canale di Panama, l’Artico e l’Indo-Pacifico non sono semplicemente luoghi geografici.

Sono caselle decisive della scacchiera mondiale.

Persino territori apparentemente marginali possono trasformarsi, in pochi anni, in nodi essenziali per la sicurezza energetica, le telecomunicazioni, la logistica globale o la difesa.

Il nuovo centro della scacchiera

Negli scacchi controllare il centro significa conquistare libertà di movimento.

Nella geopolitica contemporanea il centro della scacchiera non coincide più con un punto geografico preciso.

È formato da ciò che rende possibile il funzionamento del mondo.

Le reti energetiche.

I semiconduttori.

Le terre rare.

L’intelligenza artificiale.

I cavi sottomarini.

I satelliti.

Le infrastrutture digitali.

Le rotte commerciali.

L’accesso ai dati.

Lo spazio.

Chi riuscirà a esercitare maggiore influenza su queste connessioni disporrà di un vantaggio strategico destinato a durare nel tempo.

Comprendere la posizione

Chi osserva una partita di scacchi soltanto quando un pezzo viene catturato difficilmente comprenderà il pensiero dei giocatori.

Lo stesso vale per la geopolitica.

Un bombardamento, una crisi diplomatica, un nuovo accordo internazionale o una sanzione economica rappresentano soltanto una singola mossa.

Per comprendere davvero il mondo occorre osservare la posizione che lentamente prende forma.

Perché la storia raramente cambia in un giorno.

Cambia attraverso migliaia di decisioni, apparentemente scollegate, che nel tempo finiscono per disegnare un nuovo equilibrio.

È questa la vera scacchiera del mondo.

Ed è forse imparando a leggerla che possiamo comprendere meglio il nostro tempo.

“La partita continua”

“Osservare una mossa è cronaca.

Comprendere la posizione è analisi.

Condividere questa comprensione è il compito di un think tank.”

Riccardo Cacelli

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