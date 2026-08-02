🇪🇺 EU ISLAND STRATEGY | Reading Europe through its territories

QUADERNI EUROPEI – La Strategia europea per le isole

Capitolo 3

Una domanda per iniziare

Che cosa significa, oggi, avere il diritto di restare?

Per molti potrebbe sembrare una domanda semplice.

In realtà racchiude uno dei cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova Strategia europea per le isole.

Per decenni il dibattito sull’insularità si è concentrato soprattutto sulle difficoltà: i collegamenti, i trasporti, il costo dell’insularità, le infrastrutture, i finanziamenti.

Tutti temi essenziali.

Ma la Commissione europea sembra proporre un cambio di prospettiva.

Prima ancora di parlare di territori, parla delle persone che quei territori li abitano.

📖 Leggiamo insieme l’Europa

Verso la conclusione del capitolo dedicato ai pilastri strategici, la Commissione europea scrive:

«Permangono sfide politiche trasversali per consentire ai cittadini di avere una reale possibilità di scelta e di rimanere nei luoghi che considerano casa. La prossima Strategia sul diritto di restare affronterà queste sfide per tutte le aree remote, comprese le isole dell’Unione europea.»

È un passaggio breve.

Potrebbe quasi passare inosservato.

Eppure, probabilmente, è uno dei più importanti dell’intero documento.

🔍 Che cosa significa davvero?

Questa frase introduce un cambiamento culturale.

Per molti anni le politiche dedicate alle isole hanno cercato di compensare gli svantaggi dell’insularità.

La nuova Strategia aggiunge una domanda diversa.

Che cosa serve affinché una persona possa scegliere liberamente di restare?

Non significa impedire alle persone di partire.

La libertà di muoversi rimane uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea.

Il punto è un altro.

La scelta di lasciare la propria isola non dovrebbe essere dettata dall’assenza di opportunità.

Quando una giovane famiglia lascia un’isola perché manca una scuola, un presidio sanitario, una connessione digitale affidabile o un’opportunità di lavoro, non esercita pienamente una libertà di scelta.

Sta adattandosi a un limite.

Il “diritto di restare” nasce proprio qui.

Non come diritto a non partire.

Ma come diritto ad avere le condizioni necessarie per poter scegliere.

🌍 Una lettura possibile

Letta in questa prospettiva, la Strategia europea cambia profondamente significato.

Non propone semplicemente nuovi strumenti finanziari.

Propone una diversa idea di sviluppo.

Lo spopolamento non viene interpretato soltanto come un fenomeno demografico.

Diventa un indicatore della qualità della vita.

Se una comunità perde abitanti perché non riesce più a garantire servizi essenziali, accessibilità, lavoro e prospettive per le nuove generazioni, il problema non riguarda soltanto quella comunità.

Riguarda la capacità delle politiche pubbliche di offrire pari opportunità indipendentemente dal luogo in cui si vive.

È un cambio di paradigma.

L’obiettivo non è mantenere in vita territori fragili.

L’obiettivo è renderli luoghi nei quali sia possibile costruire un progetto di vita.

🌍 La nostra osservazione

Forse è questo il messaggio più innovativo della Strategia.

Per la prima volta il futuro delle isole non viene misurato soltanto in chilometri di strade, milioni di euro o nuove infrastrutture.

Viene misurato attraverso una domanda molto più semplice.

Le persone possono scegliere di restare?

Se la risposta è no, significa che qualcosa continua a non funzionare.

Ed è proprio questa domanda che potrebbe diventare uno dei criteri con cui valutare, nei prossimi anni, l’efficacia delle politiche europee dedicate alle isole.

Una riflessione

Ogni volta che una persona lascia un’isola porta con sé competenze, relazioni, memoria e futuro.

Ogni volta che una persona sceglie di restare, investe nella propria comunità.

Forse è proprio qui che la Strategia europea compie il suo passo più importante.

Smette di considerare le isole soltanto come territori da sostenere.

Comincia a considerarle comunità nelle quali garantire una reale libertà di scelta.

È una differenza che può sembrare sottile.

In realtà cambia il modo stesso di interpretare l’insularità.

🐬 La riflessione di Elby

“Il mare ha sempre insegnato che partire è importante. Ma una comunità diventa davvero libera quando chi parte sa di poter tornare e chi resta non si sente dimenticato. Forse il diritto di restare comincia proprio da qui.”

—🐬 Elby, la coscienza silenziosa di ItalyNews.it

Riccardo Cacelli

Una lettura possibile per ItalyNews.it