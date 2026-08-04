La resilienza delle comunità insulari

🇪🇺 QUADERNI EUROPEI

La Strategia europea per le isole

Capitolo 5

📄 Dal documento della Commissione europea

«Le isole del territorio dell’UE rivestono un’importanza strategica significativa grazie alla loro posizione geografica. I recenti sviluppi geopolitici ne hanno ulteriormente evidenziato la rilevanza e la necessità di maggiori investimenti.»

Strategia europea per le isole

Capitolo 2.4 “Sicurezza e preparazione alle crisi”

Una domanda per iniziare

Che cosa rende davvero resiliente una comunità insulare?

La capacità di reagire quando arriva una crisi?

Oppure la capacità di prepararsi prima che quella crisi si manifesti?

La Strategia europea dedica un intero capitolo a questa domanda e propone una visione della sicurezza molto più ampia rispetto a quella tradizionale.

Per la Commissione europea, la resilienza non riguarda soltanto la difesa.

Riguarda la capacità delle comunità di continuare a vivere, lavorare e garantire servizi essenziali anche nei momenti più difficili.

📖 Leggiamo insieme l’Europa

La Strategia europea parte da una constatazione semplice ma decisiva.

Le comunità che vivono nelle grandi isole, nelle piccole isole e negli arcipelaghi dell’Unione europea rappresentano una componente strategica del futuro dell’Europa.

La loro posizione geografica rende questi territori fondamentali per la sicurezza, la connettività, la protezione delle infrastrutture critiche e la resilienza europea.

I recenti sviluppi geopolitici hanno reso ancora più evidente questa realtà.

Per questo motivo la Commissione richiama la necessità di rafforzare la preparazione delle isole, investendo in infrastrutture resilienti, sistemi di allerta, connettività sicura, protezione civile, cooperazione tra Stati membri e capacità di risposta alle emergenze.

La sicurezza dello spazio marittimo, la tutela dei cavi sottomarini, i sistemi satellitari europei, la gestione delle frontiere, la cooperazione mediterranea e il rafforzamento dei meccanismi europei di protezione civile vengono presentati come parti di un’unica strategia di preparazione.

🔍 Che cosa significa davvero?

La Strategia introduce un cambiamento importante.

Per molti anni le politiche pubbliche hanno concentrato l’attenzione soprattutto sulla gestione delle emergenze.

Oggi la Commissione europea propone un approccio diverso.

Prepararsi diventa importante quanto intervenire.

Una comunità resiliente non è quella che riesce semplicemente a superare una crisi.

È quella che ha investito, prima della crisi, nella prevenzione, nella pianificazione, nella formazione, nella cooperazione e nella continuità dei servizi essenziali.

La resilienza non si costruisce durante l’emergenza.

Si costruisce molto prima.

🌍 Una lettura possibile

Le crisi del nostro tempo assumono forme sempre diverse.

Possono essere climatiche, sanitarie, energetiche, digitali, ambientali o geopolitiche.

La Commissione osserva che, per la loro posizione geografica e per la dipendenza dai collegamenti e dalle infrastrutture essenziali, le comunità insulari possono subire gli effetti di queste crisi in modo particolarmente intenso.

Per questo motivo non propone risposte separate.

Propone una capacità integrata di preparazione.

La resilienza diventa così la capacità di affrontare eventi diversi attraverso una visione comune, nella quale infrastrutture, tecnologie, istituzioni e comunità operano come parti di uno stesso sistema.

🌍 La nostra osservazione

Forse il messaggio più innovativo di questo capitolo è che la sicurezza non viene più interpretata soltanto come protezione.

Diventa anche capacità di adattamento.

Una comunità resiliente non aspetta che arrivi la crisi.

Investe nella conoscenza del territorio, nella cooperazione tra istituzioni, nella preparazione dei cittadini, nella robustezza delle infrastrutture e nella continuità dei servizi essenziali.

È una cultura della prevenzione.

Prima ancora che una politica della risposta.

In questa prospettiva, le grandi isole, le piccole isole e gli arcipelaghi dell’Unione europea non rappresentano soltanto territori da proteggere.

Possono diventare laboratori europei di resilienza, nei quali sperimentare nuovi modelli di preparazione, innovazione e gestione delle emergenze.

Una riflessione

Il mare ha sempre insegnato una lezione semplice.

Chi aspetta la tempesta per preparare la barca è già in ritardo.

Le comunità insulari conoscono bene questo principio.

La distanza dalla terraferma, la dipendenza dai collegamenti e la fragilità di alcuni servizi hanno insegnato, nel corso dei secoli, che prepararsi significa proteggere il futuro.

Forse è proprio questo il significato più profondo della Strategia europea.

La resilienza non è soltanto una capacità tecnica.

È una cultura condivisa.

È la capacità di affrontare l’incertezza senza perdere coesione, fiducia e speranza.

🐬 La riflessione di Elby

“Il mare non avvisa sempre quando cambierà il vento. Per questo i pescatori hanno imparato a preparare le reti quando il cielo è ancora sereno. Forse la resilienza nasce proprio così: prendersi cura del futuro prima che arrivi la tempesta.”

— 🐬 Elby, la coscienza silenziosa di ItalyNews.it

Riccardo Cacelli

Una lettura possibile per ItalyNews.it