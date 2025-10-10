Mattarella nella Giornata della salute mentale: “Prendersene cura è diritto fondamentale”

AGI – “Prendersi cura della propria salute mentale non è un bisogno secondario, bensì un diritto fondamentale che rafforza i pilastri della nostra convivenza”: con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale per la salute mondiale ha richiamato un problema che nel 2024 ha toccato 16 milioni di italiani con disturbi psicologici di media e grave entità.