Vitamina D e psoriasi, la nuova scoperta

(Adnkronos) – Tra carenza di vitamina D e psoriasi, una malattia della pelle che colpisce decine di milioni di persone in tutto il mondo, ci sarebbe un legame. È quanto sostengono i ricercatori della Brown University, negli Stati Uniti, che, in occasione del meeting annuale dell’American Society of Nutrition, hanno presentato i risultati di uno studio condotto negli ultimi mesi. Il progetto, coordinato da Eunyoung Cho, tra i dermatologi più in vista dell’ateneo, ha coinvolto oltre 500 pazienti statunitensi.