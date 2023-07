I mesi più freddi sono tradizionalmente portatori di malesseri invernali. Come l’influenza, per esempio. Ma c’è un virus particolare che sta girando in Italia: il West Nile o virus del Nilo Occidentale. Si tratta di un flavivirus che è oggi la causa principale di encefalite da arbovirues e in Italia ha già provocato un morto. (/www.msn.com)