Intercontinentale, Real Madrid-Pachuca 3-0: Ancelotti vince un altro trofeo. Il Real Madrid, per la nona volta, è campione del mondo. Anche se la coppa, da questa edizione, complice la nascita del nuovo Mondiale per club che si giocherà in estate, torna a chiamarsi Intercontinentale. Nella finale i blancos non hanno avuto problemi nel superare (3-0) i messicani del Pachuca, arrivati per la prima volta all’ultimo atto della competizione. (La Repubblica)