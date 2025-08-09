La milanese Erika Saraceni è oro nel salto triplo

L’atletica leggera italiana ha una nuova luminosissima stella: la milanese Erika Saraceni ha trionfato nel salto triplo agli Europei Under 20 che si stanno svolgendo a Tampere in Finlandia, portando all’Italia la prima medaglia d’oro della manifestazione.

La 19enne ha distrutto la concorrenza, piazzando al sesto e ultimo tentativo una misura di 14,24 metri che ha lasciato a distanze siderali le atlete piazzatesi al secondo e terzo posto, ovvero la rumena Daria Vrinceanu (13,75) e la lettone Adriana Kruzmane (13,62). Questo balzo le vale il nuovo record italiano di categoria, nonché il primato della competizione continentale U20.