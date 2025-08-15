Altra medaglia ed altra grande prova degli Azzurrini agli Europei Under 20 di Tampere. Questa volta è il nostro Giuseppe Disabato a conquistare la medaglia d’argento nei 10.000 metri di marcia siglando anche il nuovo record italiano under 20 con il crono di 39:20.87, cedendo solo sul finale allo spagnolo Querol che ha trionfato con il nuovo record europeo.
Un argento che porta a quota 6 le medaglie Azzurre di questo meraviglioso Europeo.
Giuseppe Disabato. argento nei 10mila mt
