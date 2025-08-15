Giuseppe Disabato. argento nei 10mila mt

da
Luigi Cignoni, Direttore
-
0
5

Altra medaglia ed altra grande prova degli Azzurrini agli Europei Under 20 di Tampere. Questa volta è il nostro Giuseppe Disabato a conquistare la medaglia d’argento nei 10.000 metri di marcia siglando anche il nuovo record italiano under 20 con il crono di 39:20.87, cedendo solo sul finale allo spagnolo Querol che ha trionfato con il nuovo record europeo.
Un argento che porta a quota 6 le medaglie Azzurre di questo meraviglioso Europeo.

Articolo precedenteL&apos;ampliamento della copertura dei pagamenti di Xsolla in Europa apre un nuovo potenziale di mercato per gli sviluppatori di videogiochi con Bizum, Swish e Satispay
Prossimo articoloGrimaldi Enoica Co-Wine: due giorni di successo, visione e partecipazione
Luigi Cignoni, Direttore

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here