Viareggio Cup, la Fiorentina batte il Rijeka (4-1) e torna al successo dopo 34 anni

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
299

Viareggio (Lucca) – La Viareggio Cup numero 76 si chiude con un finale carico di emozioni e significati: la Fiorentina torna a sollevare il trofeo dopo 34 anni battendo per 4-1 il Rijeka al termine dei tempi supplementari. Un successo dal sapore speciale, celebrato sotto gli occhi del dg viola Alessandro Ferrari e di gran parte dello staff del settore giovanile, che certifica il valore del vivaio gigliato. Per i viola si tratta della nona Coppa Carnevale e così raggiungono Milan e Juventus in vetta all’albo d’oro.

Articolo precedenteIran, Trump: “Possibile accordo entro pochi giorni o conseguenze immediate e devastanti”
Prossimo articoloLe allergie iniziano prima e durano di più, i consigli per i bambini
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here