Viareggio Cup, la Fiorentina batte il Rijeka (4-1) e torna al successo dopo 34 anni

Viareggio (Lucca) – La Viareggio Cup numero 76 si chiude con un finale carico di emozioni e significati: la Fiorentina torna a sollevare il trofeo dopo 34 anni battendo per 4-1 il Rijeka al termine dei tempi supplementari. Un successo dal sapore speciale, celebrato sotto gli occhi del dg viola Alessandro Ferrari e di gran parte dello staff del settore giovanile, che certifica il valore del vivaio gigliato. Per i viola si tratta della nona Coppa Carnevale e così raggiungono Milan e Juventus in vetta all’albo d’oro.