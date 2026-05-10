La Fiorentina ha raggiunto la matematica salvezza

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
686

A due giornate dalla fine di questo camouinato molto travagliato per i colori viola, la Fiorentina, con uno zero a zero ottenuto al Franchi contro il Genoa, ha conquistato la pemanenza nel campionato della Seria A. Questo accade nell’anno in cui si celebra i cento anni di vita del Club viola. A questo punto è necessario tirare una riga e rifondare la squadra di sana pianta, visto che il settimo ingaggio per una società di Seria A come è quella di Firenze, ha visto la squadra impelagata nei bassifondi della classifica.

Articolo precedente46ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”
Prossimo articoloGoodwood Art Foundation Unveils Ambitious Summer Programme Featuring International Artists
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here