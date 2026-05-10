La Fiorentina ha raggiunto la matematica salvezza

A due giornate dalla fine di questo camouinato molto travagliato per i colori viola, la Fiorentina, con uno zero a zero ottenuto al Franchi contro il Genoa, ha conquistato la pemanenza nel campionato della Seria A. Questo accade nell’anno in cui si celebra i cento anni di vita del Club viola. A questo punto è necessario tirare una riga e rifondare la squadra di sana pianta, visto che il settimo ingaggio per una società di Seria A come è quella di Firenze, ha visto la squadra impelagata nei bassifondi della classifica.