SPORTCalcio Mondiali di Calcio 2026, La Spagna è campione da Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director - 20 Luglio 2026 0 128 epa13121584 Ferran Torres of Spain (L) celebrates with his teammate Lamine Yamal after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/WILL OLIVER La Spagna vince il secondo Mondiale della sua storia battendo 1-0 l’Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres