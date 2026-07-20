Mondiali di Calcio 2026, La Spagna è campione

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
128
epa13121584 Ferran Torres of Spain (L) celebrates with his teammate Lamine Yamal after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/WILL OLIVER

La Spagna vince il secondo Mondiale della sua storia battendo 1-0 l’Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres

Articolo precedenteRegione Toscana in Ucraina: quando una missione umanitaria diventa diplomazia civile
Prossimo articolo“A Farla Amare Comincia Tu. Opera Sila 2026”
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here