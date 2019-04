Protolabs presenta il servizio di stampa 3d in rame per fabbricare geometrie prima irrealizzabili

L’aggiunta del rame tra i materiali disponibili, mette Protolabs in una posizione di mercato pressoché unica, riuscendo ad offrire servizi di fabbricazione additiva e lavorazione CNC in rame.

Per il suo servizio di stampa 3D, Protolabs si avvale di CuNi2SiCr, un rame basso-legato che offre un elevato livello di conduttività elettrica e termica insieme a buone proprietà meccaniche e resistenza alla corrosione. Tali caratteristiche consentono ai tecnici di sviluppare pezzi destinati ad ambienti di utilizzo particolarmente ostili, per cui il rame puro non rappresenterebbe un’opzione realistica.

Andrea Landoni, Project Manager presso Protolabs, ha commentato: “Questo nuovo servizio permetterà agli ingegneri di progetto di introdurre sul mercato nuovi pezzi in rame con maggiore rapidità e convenienza. Apre anche a nuove opportunità progettuali, poiché la fabbricazione additiva rende possibile lo sviluppo di geometrie altrimenti irrealizzabili con metodi quali la lavorazione CNC. L’introduzione di canali interni, ad esempio, creerebbe problematiche notevoli.

“Bisogna però specificare che la fabbricazione additiva non è una strada percorribile per ogni progetto. A differenza della maggior parte delle aziende di stampa 3D, Protolabs produce anche pezzi mediante stampaggio a iniezione e lavorazione CNC. Per quanto riguarda i pezzi in rame, quest’ultima potrebbe essere una soluzione più indicata per coloro che richiedono la fabbricazione di volumi più elevati o geometrie relativamente semplici. Mettiamo a disposizione le tecnologie migliori per entrambe le opzioni, il che significa che i nostri tecnici specializzati si trovano nella posizione ideale per fornire consulenza al riguardo.”

Protolabs si avvale della tecnica di Sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS) per la stampa 3D di pezzi in rame. Questo processo adopera un sistema laser che disegna sulla superficie di una sottile polvere metallica, creando pezzi metallici a totale compattazione. Ciascuno strato presenta uno spessore di appena 20 micron, permettendo di ottenere superfici più lisce rispetto ai risultati offerti da altri fornitori di pezzi in rame che utilizzano la stampa 3D.

A seconda della quantità e delle geometria richieste, i pezzi in rame con stampa 3D possono essere realizzati anche entro un solo giorno lavorativo. Sul fronte della lavorazione CNC, Protolabs dichiara di essere il fornitore più rapido al mondo, con tempi di consegna anche in questo caso pari a un giorno.

“Da oggi siamo in grado di offrire le migliori tecnologie di fabbricazione accanto a rapide tempistiche di consegna ai clienti che desiderano sviluppare pezzi in rame, sempre nel rispetto dei requisiti individuali”, conclude Landoni. “Per la prototipazione, ciò introduce la possibilità di collaudare il modello e creare varie iterazioni sul design nel rispetto anche delle scadenze più serrate, evitando inoltre potenziali ritardi nella catena di montaggio nel caso della produzione di pezzi in volumi ridotti. L’idea di ‘consegna tempestiva’ raggiunge così una dimensione del tutto inedita.”