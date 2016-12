Prete scomunicato per una bestemmia al megafono

Figline Valdarno (Firenze) – Il prete, durante la processione inciampa e cade.. e cadendo dice una bestemmia. Ed avendo un megafono vicino alla bocca, la frase in cui attribuiva sembianze divine al Nostro Signore è stata sentita da centinaia di persone. Il prete, come raccontano poi alcuni testimoni, ha fatto finta di niente continuando la Processione come se niente fosse. Non ha sorvolato invece il Vescovo di zona che, una volta informato sull’accaduto, ha dovuto riferire il fatto alla Santa Sede. “Purtroppo penso che Don Aldo verrà scomunicato” ha dichiarato il Vescovo Luciano, “la Santa Sede su questi episodi non è di tenera mano. Mi dispiace comunque, conoscevo Don Aldo e non mi sarei mai aspettato un gesto del genere da parte sua.”