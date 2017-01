Basket, buona prova dell’Elbarekord, solo all’ultimo si è fatta superare

Sabato 14 gennaio la squadra di basket maschile under 15 Elbarekord ha giocato in trasferta a Piombino contro il Val di Cornia basket: i ragazzi hanno disputato una buona partita,combattuta fin dall’inizio, tenendo gli avversari sempre a distanza di qualche punto per i primi due tempi, chiudendo in parità il terzo e purtroppo facendosi superare di soli due punti nell’ultima e decisiva frazione di gioco.La partita si è chiusa 37 a 35 per i padroni di casa : l’allenatore Pedrazzini continua a notare da parte dei ragazzi poca fiducia in se stessi, come se “… quel pallone che pesa 780 grammi in alcuni momenti di paura e ansia diventasse un pallone di 10 chili”. Rimane il rammarico di una sconfitta che non è del tutto meritata,ma anche la certezza che il lavoro tecnico svolto in allenamento comincia a dare buoni frutti :ai ragazzi serve sicurezza e intraprendenza nel gioco ma piano piano stanno dimostrando di essere un bel gruppo.

Come sempre ecco il tabellino: Isolani 12, Pastorelli 7, Barsotti 4, Ferrini 4, Randazzo 4, Di Giorgi 3, Ballarini 1, Pieruzzini, Tintorri, Arnaldi, Concu e Colandrea.