Marciana Marina, Marcello Camici presenta il suo ultimo libro

Sabato 11 gennaio, alle 18, presso la Biblioteca Comunale di Marciana Marina, Marcello Camici presenterà uno dei suoi ultimi lavori dedicati all’Isola d’Elba: “Uno sguardo alle radici dello sviluppo sostenibile. I beni culturali dell’Isola d’Elba”.

L’autore prende sunto da una riflessione sull’identità culturale dell’Isola e sulla necessità di ritrovare nelle proprie radici le ragioni di uno sviluppo basato sul “codice dei beni culturali e del paesaggio “ dello stato italiano. Il patrimonio di un territorio è composto da valori identitari di diversa natura oltre che da beni storico-culturali e Camici, riferendosi alla sensibilità collettiva verso la natura e i beni paesaggistici, rileva una minore attenzione, soprattutto da parte delle Istituzioni, ai beni culturali del territorio, facendo riferimento anche allo stato dei beni archeologici. “Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – ricorda l’Autore – insieme con l’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione ha predisposto un “catalogo generale dei beni culturali” che sono classificati in: archeologici, architettonici paesaggistici, demoetnoantropologici, fotografici, musicali, naturalistici, numismatici, scientifici e tecnologici, storici e artistici. In base alla categoria i beni sono poi identificati in immateriali, immobili, mobili. Una maggiore attenzione e sensibilità collettiva per i beni culturali – continua Marcello Camici – avrebbe enormi benefici socio-culturali e potrebbe essere fonte di lavoro. Una maggiore sensibilità popolare verso i beni culturali farebbe conoscere meglio il rapporto uomo-ambiente aiutando a comprendere un altro rapporto, quello spirituale che ha legato la comunità umana alle risorse naturali, rapporto che è alla radice dello sviluppo economico che possa essere compatibile con la salvaguardia del pianeta per le generazioni future.”

Marcello Camici, medico, docente universitario all’Università di Pisa, attualmente in pensione, si dedica a ricerche storiche sulle quali basa, poi, le sue narrazioni. Numerose le sue pubblicazioni tra saggi e romanzi.