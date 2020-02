Orientamento universitario al “Foresi”

Tra le attività di orientamento universitario, è tradizione per il Foresi invitare alcuni ex studenti dei licei, oggi alle prese con gli studi universitari o da poco laureati. L’intento è di favorire un confronto con i ragazzi che frequentano l’ultimo anno del liceo Classico e Scientifico.

“Il filo conduttore della mattinata è stato la passione – spiega la prof.ssa Valentina Lupi, promotrice dell’incontro -. Tutti gli ‘orientatori’ hanno cercato di trasmettere ai più giovani il messaggio che a guidarli nella scelta del percorso post-liceale deve essere la passione per quello che studieranno, unica vera arma contro le inevitabili difficoltà che la vita universitaria comporta. Personalmente spero che questo incontro possa essere stato utile a fornire indicazioni anche pratiche ai nostri ragazzi, ma soprattutto che abbia stimolato la loro curiosità sulle opportunità che le varie opzioni universitarie offrono”.

All’incontro hanno partecipato Marta Antonini, Gianluca Bisso, Elena Boarolo, Silvia Cappagli, Chiara Ercolani, Lucrezia Ferrà, Giulio Galli, Leonardo Iodice, Valentina Paoli, Adreina Pigoni e Samuele Vannucci. A tutti loro vanno i più sinceri ringraziamenti da parte dell’Istituto, per aver condiviso la loro esperienza universitaria, testimoniando a cuore aperto quanto hanno potuto vivere nelle varie facoltà che hanno scelto di frequentare, presso le quali alcuni di loro si sono già brillantemente laureati.