Marcello Manna e l’ordinanza sulle aperture di bar e ristoranti

Si va incontro alla fase 2. Lo avevo detto nei giorni scorsi. L’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha accelerato questa fase. Ho appena terminato una riunione con giunta, presidente del consiglio comunale e i gruppi consiliari di maggioranza. Dobbiamo pensare a un percorso preciso di riapertura delle attività commerciali. In questo caso dei bar e dei ristoranti. Ricordo che l’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha aperto il Parco Robinson ai bambini con disabilità e sta organizzando il tutto per far riaprire il mercato ortofrutticolo, nell’area mercatale, fin da sabato. Abbiamo predisponendo l’ordinanza dettagliata, ma nello stesso tempo, semplice e snella, con una linea guida, che i proprietari delle attività commerciali hanno l’obbligo di seguire. Credo, che in questo momento, sia necessario predisporre tutti gli accorgimenti del caso. Sanificazioni, segnaletica per il distanziamento sociale, distanziamento dei tavoli e comunicare quali spazi pubblici devono occupare. Si apre, solo e soltanto, dopo il nostro controllo. E’ una fase delicata. Ci vuole massima attenzione, ma siamo convinti che ,prima o dopo, si debba ripartire e la ripartenza sarà ,per mesi, convivenza con il virus. I cittadini hanno già dimostrato grande senso civico e forte consapevolezza del pericolo che corre l’intera comunità. Cogliamo l’occasione per avviare ,concretamente, questa ripartenza, nella speranza, di ritornare presto a una vita normale.