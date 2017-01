Per quasi 20 anni il gruppo di comunicazione Edelman ha misurato la fiducia del pubblico nelle istituzioni chiave come imprese, governo e media, realizzando un sondaggio su oltre 33.000 persone in 28 Paesi. Gli ultimi dati, pubblicati su Trust Barometer di Edelman 2017 confermano che c’è uno stato d’animo anti-establishment che sta investendo il pianeta, ma i numeri sono impressionanti.