Boschi: “Tanta gente chiede di andare avanti con Renzi”

“La cosa bella di una campagna elettorale per le primarie è ritagliarsi tempo per andare anche dove in molti non vanno: nei comuni non capoluogo ad esempio. Ieri dopo il sopralluogo a Taormina per il G7 mi sono immersa nella bellezza della Sicilia e ho partecipato ad alcune iniziative del Pd da Militello a Scicli e Modica. Dà la carica vedere quanta gente chiede di andare avanti insieme a Matteo Renzi e Maurizio Martina”. Lo scrive su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.