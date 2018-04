Eccellenza alberghiera: il 13 aprile è la volta dell’alberghiero “Foresi” con Paolo Stoppa

Tre giorni dedicati all’eccellenza alberghiera: “Team Eccellenza” è organizzata da Atlas, Alberghieri toscani del litorale area sud. Atlas raggruppa gli istituto alberghieri “Ceccherelli” (Piombino), “Lotti” (Massa Marittima) e “Foresi” (Portoferraio).

Nei prossimi giorni sono in programma iniziative nei tre istituti.

L’11 aprile, a Piombino, verrà affrontato il tema “I Burger Vegetali”, con il vegan chef Fabrizio Bartoli, proprietario di un’azienda agricola a Bolgheri e autore del libro “Vegan Man”.

Il 16 aprile, a Massa Marittima, è la volta dell’ “Arte della Pasticceria”, con il mastro dolciario Stefano Peggi, proprietario della nota omonima pasticceria di Follonica.

Venerdì 13 aprile, l’iniziativa si svolge a Portoferraio, presso le strutture di Concia di terra, e ha come argomento “Storia e Innovazione nel Cocktail”. Ci si affida a Paolo Stoppa, bar manager presso l’Hotel Villa Ottone di Portoferraio. Stoppa è specializzato in Molecolar Mixologist ed è promotore di tecniche innovative nel settore, senza trascurare la tradizione.

“La sinergia fra istituti – sottolinea il preside Enzo Giorgio Fazio – favorisce la realizzazione di iniziative di alto livello, permettendo agli studenti un ulteriore arricchimento nel confronto con altre realtà”.