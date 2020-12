Il caso di Sara Di Pietrantonio

“Orange the World” 25 novembre – 10 dicembre 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere è il progetto del Soroptimist d’Italia al quale il Club Isola d’Elba ha risposto con l’organizzazione di ben 7 dirette Facebook sulla pagina del Soroptimist International Club Isola d’Elba patrocinate ogni volta da un Comune elbano.

Fino ad oggi sono stati organizzati tre incontri: la conferenza della psicologa forense Laura Volpini con il tema “I Volti della Violenza. Femminicidio, femminicidio in vita, stalking”, patrocinato dal Comune di Marciana, l’incontro con la psicologa Alessandra Delle Fave con “Donne disabili e violenza. Le ferite dimenticate” con il patrocinio del Comune di Portoferraio e l’evento di martedì 1 dicembre con la Dott.ssa Garfagnini Referente Codice Rosa Elba e la Dott.ssa Giulia Aragona Responsabile del Centro antiviolenza Isola d’Elba, patrocinato dal Comune di Rio.

I prossimi appuntamenti vedono protagonisti nomi del calibro di Nicodemo Gentile, Avvocato penalista nonché Presidente di Penelope Italia Onlus, nata con l’obiettivo di dare sostegno a parenti e amici delle persone scomparse. Titolo dell’intervento “Stalking e l’alibi della disobbedienza. Il caso di Sara Di Petrantonio”. Prenderanno parte all’evento Luisa Brandi, socia fondatrice del Club Isola d’Elba, avvocato e socia di Penelope Toscana, Rossella Celebrini, Presidente Soroptimist, Franca Rosso, socia fondatrice e Past President, Walter Montagna, Sindaco di Capoliveri e Chiara Ridi, delegata alle politiche scolastiche e sociali del Comune di Capoliveri. L’evento si terrà sabato 5 dicembre alle ore 18.00 in diretta facebook.

Domenica 6 dicembre è la volta dell’artista Caterina Borghi con “The Halpern Project. L’arte come denuncia”. L’evento, patrocinato dal Comune di Marciana Marina, affronterà il tema della violenza attraverso l’arte dell’artista mantovana (socia del Soroptimist di Mantova) che ha realizzato 12 tele commissionatele dalla giornalista americana Mels Halpern che è stata vittima di violenza. La diretta facebook, prevista alle ore 18.30, vedrà ospiti, oltre a Caterina Borghi, Gabriella Allori, Sindaco del Comune di Mariana Marina, Annamaria Petrobelli, Presidente del Soroptimist International Club di Mantova, Gaia Moltedo, scenografa e soroptimista del Club di Tigullio e Doriana Castaldi Past President del Club Isola d’Elba.

C’è molta soddisfazione – dichiara Rossella Celebrini – perché possiamo dire di essere riuscite a fare rete creando sinergie e confronto con il territorio e non solo. Del resto il Soroptimist è proprio questo, una rete di donne impegnate in attività professionali diverse che facendo sistema con le istituzioni e con altre associazioni, hanno come obiettivo il miglioramento della condizione della vita delle donne e l’eliminazione della violenza di genere.

