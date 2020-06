Riassunto: Il Gruppo Menarini completa l'acquisizione di Stemline Therapeutics FIRENZE--(BUSINESS WIRE)--Il Gruppo Menarini, azienda privata italiana presente nella farmaceutica e nella diagnostica, annuncia oggi di aver completato con successo l'acquisizione di Stemline Therapeutics Inc. (Nasdaq: STML), società biofarmaceutica di fase commerciale focalizzata sullo sviluppo e sulla commercializzazione di terapie oncologiche innovative, per un corrispettivo in contanti aggregato fino a 677 milioni di dollari USA […]

Il British Council annuncia progetto per aiutare 1 milione di studenti di lingua inglese alle prese con la COVID-19 ROMA--(BUSINESS WIRE)--Il British Council ha annunciato oggi in Italia un progetto per contribuire al finanziamento delle lezioni individuali per un milione di studenti in tutto il globo. Un milione di sessioni introduttive da 30 minuti sulla sua piattaforma didattica video MyTutor a un prezzo ridotto a solo 1 EUR per aiutare gli allievi a prepararsi […]

REPLY CREATIVE CHALLENGE 2020: DUCATI, MARTINI, MSC, FCA E OBI AL LAVORO CON LE AGENZIE DI REPLY PER INDIVIDUARE I CREATIVI DI DOMANI TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Sono più di 500 i progetti presentati nella prima fase della Creative Challenge 2020 di Reply, la più grande competizione creativa online a squadre - parte del programma Reply Challenges - che chiama a confrontarsi studenti e giovani creativi da tutta Europa nello sviluppo di concept ideati dai più affermati art director e […]

La Principessa Hussa Bint Salman.. Presidentessa onoraria dell'Associazione per la responsabilità sociale RIAD, Regno dell’Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Princess Hussa Bint Salman.. The Honorary Chairperson of The Social Responsibility Association