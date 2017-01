Dal Salento, i Kerkim in concerto a Londra

Domenica 19 febbraio i Kerkim saranno i protagonisti dell’appuntamento “Sunday World Fusion” al The Magic Garden di Londra. Un’idea in continuo movimento, un’appassionata ricerca tra le trame sinuose delle espressioni musicali del Mediterraneo, sul palco i Kerkim sono Manuela Salinaro al cajon e percussioni, Vincenzo Grasso al clarinetto e sax, Morris Pellizzari al saz e chitarra, Bruno Galeone alla fisarmonica e Stefano Rielli al basso.

Il progetto Kërkim nasce a Lecce nel Novembre del 2012 sulla scia di un percorso di ricerca musicale che vuole legare tutte le terre del bacino del Mediterraneo attraverso lo studio delle sonorità: musica mediorientale, flamenco, Balkan, folk salentino e campano, Grecia e Albania. Da quest’ultima terra prende il nome, nel suo significato di ricerca e osservazione, un continuo movimento reso possibile dal dialogo, essenza della worldmusic.

Il quintetto intreccia le esperienze e le provenienze musicali di ogni singolo componente, tracciando una strada comune nel viaggio che dalle coste salentine attraversa la Croazia, fa tappa in Macedonia e dalle fisarmoniche Rom arriva ai clarinetti turchi, saluta la Grecia e infine torna in Italia, portando nelle composizioni quelle frequenze, quei ritmi e quei colori, riletti e riarrangiati.