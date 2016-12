In volo libero alla conquista dei cieli della Macedonia e della Valbelluna

La squadra nazionale italiana di deltaplano sta per spiccare il volo – mai

espressione fu più appropriata! – verso Krushevo in Macedonia, sede dei

campionati d’Europa che si terranno dal 16 al 30 luglio.

La cittadina si erge nella parte centrale del paese a 1.250 metri d’altezza,

la località più alta di tutta la Macedonia, e dista 160 km dalla capitale

Skopje. Qui, con classifiche separate, si confronteranno circa 80 piloti di

20 nazioni a bordo di deltaplani ad ala flessibile ed ala rigida. Come

decollo è previsto l’uso di un pendio montano a circa 1.400 metri,

atterrando poi nella valle sottostante a circa 600 metri. Tra decollo ed

atterraggio questi mezzi, che si reggono in aria sfruttando le masse d’aria

ascensionali, potranno gareggiare su percorsi predeterminati per decine di

km, ben oltre i 100 nelle giornate migliori. Tutto dipenderà dalla meteo.

Sommando le due categorie gli azzurri si presentano con un palmare

complessivo di otto titoli mondiali, gli ultimi quattro consecutivi,

compreso quello del marzo 2015 in Messico, e tre europei. Nessuno al mondo

ha vinto di più.

La squadra schiera in testa il campione del mondo in carica Christian Ciech,

trentino trapiantato nel varesotto, seguito da Alessandro Ploner di San

Cassiano (Bolzano), Filippo Oppici di Parma, Davide Guiducci di Villa

Minozzo (Reggio Emilia), Tullio Gervasoni di Brescia, Suan Selenati di

Sutrio (Udine) e Michele Perlo di Torino. Le sorti nella categoria ala

rigida sono affidate alle ali di Franco La verdino, torinese, e di Luca

Comino di Mondovì (Cuneo).

Invece, dal 16 al 23 luglio, il comprensorio del Monte Avena presso Feltre

(Belluno) ospiterà il più antico appuntamento agonistico di volo libero al

mondo, il Trofeo Guarnieri, edizione numero 33.

Organizzata dal Para&Delta Club Feltre e dell’Aeroclub Feltre, la

competizione si volgerà tra le vette delle Dolomiti ed è intitolata ad

Adriano Guarnieri, che a metà degli anni ’70 introdusse il volo in

deltaplano in Valbelluna. Oggi la disputa sarà tra piloti di parapendio,

l’altro mezzo per il volo libero che ai tempi del pioniere ancora non

esisteva.

Si decollerà dai vasti prati a quota 1.400 metri nei pressi della Malga

Camper, facilmente raggiungibili grazie ad una strada in parte sterrata.

Atterraggio ufficiale nella nuova zona sportiva di Boscherai presso

Pedavena.

Hanno confermato la presenza 108 piloti provenienti da una ventina di paesi.

L’evento è inserito nel calendario della Federazione Aeronautica

Internazionale come Pre-World Championship, cioè premondiali, visto che i

campionati del mondo saranno ospitati qui il prossimo anno, prima volta in

Italia.

Chiuso l’appuntamento italiano, dal 6 al 20 agosto i piloti della nazionale

di parapendio sostituiranno i colleghi di deltaplano a Krushevo per i

campionati europei.

Gustavo Vitali