Napoli, Koulibaly felice per la vittoria del Senegal: “Bravi ai miei fratelli”

Il Napoli viene da un periodo positivo, grazie alla vittoria ottenuta in Champions contro il Liverpool e anche al buon andamento in campionato, se non fosse per l’impressionante media della Juventus, unica squadra davanti agli azzurri in classifica. Tra i maggiori protagonisti di questo momento positivo, spicca Kalidou Koulibaly, indispensabile per la fase difensiva.

Il difensore centrale ha commentato su Twitter il la vittoria del suo Senegal contro il Sudan: “Mi spiace non avere giocato questo match, l’essenziale è stata la vittoria. Bravi ai miei fratelli”.