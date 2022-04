L’Associazione Nazionale Case della Memoria invita a visitare le Case di Personaggi Illustri sparse nel nostro Paese, a unirsi idealmente per due giorni sotto la stessa insegna: valorizzare la memoria del passato. Piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili o “rifugi” estivi, in cui si respira un’atmosfera diversa, in cui la Storia si mescola con il presente, per mantenere vivo il ricordo di chi, pur non essendo più in vita, ha ancora molto da dire.

È per celebrare questi luoghi carichi di suggestione che l’Associazione Nazionale Case della Memoria ha deciso di promuovere in tutta Italia la Giornata nazionale delle Case dei personaggi illustri, in programma per il prossimo 2 e 3 aprile 2022. Un’iniziativa che ha ilpatrocinio di Icom Italia.

La casa museo di Ugo Guidi resterà aperta sabato 2 e domenica 3 aprile 2022 dalle 16:30 alle 18:30 con ingresso gratuito..

La Casa Museo Ugo Guidi è inserita nei Luoghi della Cultura del MiBAC, è stata aperta per due volte dal FAI, ed è nelle guide TCI e Lonely Planet. Il MUG è stato inserito da Google a livello planetario nel The Guide-Tab.Travel. Progetto del TCI e Regione Toscana è la valorizzazione del MUG. Wikimedia promuove il MUG su Instagram.

Il MUG ha il sostegno della Fondazione Alimondo Ciampi onlus Signa, Visual Comunicazione Massa.