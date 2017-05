Bonus asilo nido: è giallo. E’ attesa per questi giorni la circolare in cui si ufficializza la partenza e il via alle domande per questo contributo: in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del 17 febbraio 2017 che istituisce il bonus per i nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016. Ma al momento sembra non esserci certezza sui tempi.