Mini-corso online sul neuromarketing per la comunicazione, il packaging e l’ADV

Al il Mini-Corso Online gratuito sul Neuromarketing per la Comunicazione, il Packaging e la Pubblicità curato dai ricercatori Neuroset.

Il Mini-Corso è parte del Programma Scientifico di Formazione “Neuromarketing Coach”. L’evento si pone l’obiettivo di esplorare le percezioni e le emozioni profonde connesse al processo d’acquisto attraverso spiegazioni teoriche ed esempi pratici presi a prestito dalla ricerca.

Il Mini-Corso vuole essere un punto di partenza per chi ogni giorno crea strategie di comunicazione, per chi progetta nuove forme di packaging, spot pubblicitari, pagine web o per coloro che vogliano riposizionare il proprio brand utilizzando strategie non convenzionali di neuromarketing.

Utile agli imprenditori del settore web, packaging, pubblicità; per gli specialisti del marketing; per gli studenti e per tutti gli appassionati della materia.

Il co-fondatore di Neuroset, Francesco De Fina, ci svela qualcosa su quello che sarà il programma Neuromarketing Coach “Non parleremo solo di neuromarketing, ma creeremo strategie e progetti insieme ai partecipanti. È il primo mini-corso in Italia non convenzionale – noi lo definiamo così – perché è un evento formativo, una specie laboratorio. In 40 minuti di esempi, case e tutorials, esploreremo strategie interessanti di neuroscienze per indagare il feeling associato alle decisioni di acquisto. Sempre sotto il cappello del rigore scientifico”. Il Mini-Corso online fa parte di un progetto più ampio e ambizioso: Neuroset ha intenzione di creare un laboratorio permanente di neuromarketing per educare e formare all’indagine del comportamento del consumatore utilizzando il metodo scientifico.

Per partecipare all’evento del prossimo 18 luglio, basta registrarsi al link in calce.

Neuroset Italia si occupa, di fornire alle aziende e al business una “chiave di lettura” delle ultime ricerche su cervello e comportamento umano, per aiutarle a costruire strategie di comunicazione più competitive, che le mettano in contatto con i reali bisogni e desideri delle persone.