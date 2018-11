Roma, la magia di una delle nuove sette meraviglie del mondo: il Colosseo (VIDEO)

Il Colosseo oltre ad essere il simbolo di Roma e dell’Italia è anche una delle nuove sette meraviglie del mondo. Può contenere dai 50.000 ai 75.000 spettatori ed è una delle principali attrazioni turistiche della capitale. La sua costruzione iniziò con Vespasiano nel 72 a.C, ma l’inaugurazione ufficiale avvenne nell’80 a.C.

Tale nome si diffuse ai tempi dell’antica Roma, quando le case erano costituite da circa due piani, motivo per cui una struttura così grande poteva essere definita solamente “Colosseum”, traducibile in “Colossale”. Un tempo il Colosseo veniva usato per gli spettacoli dei gladiatori, non a caso l’attore Russell Crowe, in una scena del film “Il Gladiatore” affermò: “Non sapevo che gli uomini potessero costruire cose simili”. Ecco il VIDEO dello speciale dedicato al Colosseo.