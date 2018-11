Black Friday, da Med Store quattro giorni di offerte speciali

Venerdì è solo l’inizio.

Partito il countdown per le grandi giornate di shopping da Med Store. Fino a lunedì 26 novembre, imperdibili sconti sui prodotti Apple e i migliori accessori. La grande catena di negozi Apple Premium Reseller si prepara ad accogliere i clienti per una quattro giorni di offerte speciali, in occasione del “Black Friday”, valide in tutti i negozi del Gruppo e su medstore.it con una sempre più aggiornata vetrina online dove trovare i migliori prodotti e accessori per ogni esigenza. Tutto pronto quindi, per le spese pazze in occasione del “venerdì nero” dei super saldi, un rito americano che ormai è diventato virale nel mondo, Italia inclusa. Nato come giornata di shopping in store, è stato poi affiancato dal Cyber Monday, diventando negli anni una quattro giorni di grandi offerte a 360°. La tempistica perfetta per anticipare i regali di Natale risparmiando sui prodotti più gettonati del momento nel mondo dell’elettronica e dell’informatica. Per questo Med Store non dedica solo un giorno al Black Friday, ma ben quattro, da venerdì 23 a lunedì 26 novembre, in cui fare shopping con irripetibili sconti. L’occasione perfetta per accaparrarsi uno dei super top di gamma del momento, il meglio della tecnologia e accessori di tutti i tipi a prezzi mai visti. Dalle ultime novità Apple, passando per musica e dj, domotica, grafica, sport e attività outdoor, cover, droni, e molto altro ancora.

Immancabile l’opportunità di acquistare online e ritirare in negozio per assicurarsi il prodotto dei sogni in anticipo e poter dilazionare il pagamento in 3, 6, 10 comode rate con PagoDil o con finanziamento in 20 mesi a tasso zero (taeg 0%, tan 0%).

Non perdere le grandi giornate di shopping Med Store.

Il countdown è partito, tutte le offerte saranno consultabili dalle 7 di venerdì 23 novembre visitando la pagina dedicata all’iniziativa.