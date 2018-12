Che cos’è il Global Compact sull’immigrazione?

Il 10 e 11 dicembre a Marrakech, in Marocco, è in programma il vertice in cui sarà sottoscritto il Global Compact, l'accordo dell'Onu sull'immigrazione. Un accordo che ha causato polemiche politiche in diversi paesi della Ue, dall'Italia al Belgio. Ecco tutto quello da sapere sul documento.