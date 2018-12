Francia: troppo poco e troppo tardi. Continua protesta dei Gilet gialli

Il dietrofront del governo francese sembra non bastare per placare la collera dei Gilet gialli .

Il premier francese, Edouard Philippe, martedì (4 dicembre 2018), motivava così il clamoroso passo indietro:

“Se la maggioranza non è riuscita a convincere i francesi, vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa; bisogna essere ciechi e sordi per non sentire la rabbia della piazza. Nessuna tassa può mettere a repentaglio l’unità del Paese.

All’assemblea nazionale, sempre ieri, il premier francese ha tenuto un discorso molto articolato, l’opposizione non ha mancato di incalzarlo. Damien Abad dei Republicains:

“Se la vostra unica risposta, signor Primo ministro, è la sospensione delle tasse di Macron sui carburanti , allora non avete ancora realizzato la gravità della situazione. Lesue dichiarazioni oggi condannano il popolo francese a un rinvio di alcuni mesi ma quello che chiede non è la sospensione ma la cancellazione delle accise sul carburante. Signor Primo ministro è troppo poco, troppo poco, troppo tardi. ”

Da movimento di protesta contro il caro carburante a movimento anti Macron

Il movimento di protesta contro il caro carburante è diventato un movimento anti Macron.

“Mio padre era un minatore, ha lavorato duramente per tutta la vita, ha partecipato a maggio 1968. Sono fiera di dire che grazie al 68 abbiamo incrementato il nostro potere di acquisto.Macron deve ascoltarci, non ci stai ascoltando e in Francia c’è miseria “.

La paura è che la protesta possa coinvolgere altri settori della società. Gli studenti critici nei confronti delle riforme hanno già detto di unirsi al movimento mentre per il week-end i sindacati del trasporto pubblico hanno annunciato uno sciopero.