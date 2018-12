Uber condannato da corte inglese

Sconfitta per Uber in un tribunale inglese. Le persone che lavorano come autisti, grazie alla notissima applicazione per telefonini, dovranno essere considerati dei lavoratori subordinati. Questo vuol dire diritto al minimo sindacale orario. Una decisione che mette a rischio, secondo l’azienda, il modello imprenditoriale su cui si basa Uber. Nel 2016 due ex collaboratori hanno dimostrato che l’azienda metteva sulle loro spalle un carico di lavoro tale da non poter più essere considerati liberi collaboratori, ma impiegati. Ci sono voluti due anni, ma la magistratura britannica alla fine ha dato loro ragione.