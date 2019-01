Andersen Global annuncia la collaborazione con uno studio di consulenza legale di Budapest

Andersen Global ha annunciato la stipula di un contratto di collaborazione con Szabo Kelemen & Partners Attorneys, un rispettato studio di consulenza legale sito a Budapest, Ungheria. L’Ungheria è il 38o Paese in cui Andersen Global offre ora servizi legali e la transazione si tradurrà in un ulteriore ampliamento della presenza internazionale dell’associazione nell’Europa orientale. Andersen Global è ora presente in più di 46 Paesi nel mondo.

Fondato più di vent’anni fa, lo studio Szabo Kelemen & Partners era stato istituito originariamente quale divisione legale di EY in Ungheria. Da allora lo studio è cresciuto, affermandosi come il più prestigioso studio di consulenza legale a Budapest. Il suo team, costituito da oltre 30 professionisti che vantano decenni di esperienza in ambito legale e riconoscimenti internazionali, continuerà a fornire consulenza a clienti locali e internazionali in merito a questioni di natura fiscale, aziendale e commerciale in diversi settori.

“Abbiamo iniziato nell’ambito del quartetto “Big Four” di studi legali e, nel corso degli ultimi anni, abbiamo potuto osservare come Andersen Global sia cresciuta e abbia elevato lo standard dei servizi nel settore, era pertanto opportuno e naturale che unissimo le forze per fornire ai nostri clienti la continuità di un servizio di alto livello in tutto il mondo” ha affermato Tamas Szabo, fondatore e socio gerente presso Szabo Kelemen. “Siamo ansiosi di collaborare con lo studio di Budapest, OrienTax, così come con gli studi di Andersen Global con cui abbiamo stretto accordi di affiliazione e collaborazione nel resto del mondo per fornire ai nostri clienti il servizio e le soluzioni migliori in assoluto.”

“Tamas e il suo team offrono il genere di competenze, professionalità e dedizione che non passa inosservato” ha affermato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Direttore generale di Andersen Tax LLC. “Stiamo continuando ad espandere le nostre capacità in questa regione allo scopo di contraddistinguerci nei settori della consulenza legale e fiscale in quest’area. Szabo Kelemen & Partners e OrienTax rappresentano, insieme, una base di lancio imponente e competitiva per Andersen Global in Ungheria.”

Andersen Global è un’associazione di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 4.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 129 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

