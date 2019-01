David J. Bronczek entra a far parte del Consiglio di amministrazione di FedEx Corporation

FedEx Corp. (NYSE:FDX) ha annunciato oggi che David J. Bronczek, presidente e direttore operativo della società, è stato eletto quale membro del Consiglio di amministrazione. A seguito di tale elezione, il Consiglio conta ora 13 membri, compresi 11 amministratori indipendenti.

La società ha inoltre annunciato in data odierna che i membri indipendenti del proprio Consiglio hanno approvato dei cambiamenti delle Linee guida disciplinanti l’amministrazione della società perché l’età di pensionamento obbligatorio di 75 anni venga applicata soltanto per gli amministratori che non ricoprono cariche dirigenziali con decorrenza immediata.

Il Signor Bronczek è responsabile di tutte le imprese operative di FedEx ed è uno dei cinque membri del Comitato esecutivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.