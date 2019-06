11 migliori allenamenti per introversi

Ciò non significa che dovresti escludere gli allenamenti specifici; anche le persone in cerca di tempo da soli possono trovare il loro zen in una folla di 10.000 corridori o in un angolo tranquillo di quella palestra. Ma queste sono le migliori opzioni elencate da esperti per le persone che semplicemente non vogliono avere a che fare con altri umani mentre sudano.

Correre

Allacciare le scarpe da tennis e correre è un gioco da ragazzi per introversi: sei solo tu e la strada, e forse musica nei tuoi auricolari. Sentirai spesso gli introversi dire che l’esercizio fisico è un momento per loro di schiarirsi le idee ed essere da soli, e correre è un ottimo modo per loro di trovare quello spazio.

Nuoto

Giri di orologio in piscina è un altro modo sicuro per trovare quel tempo tranquillo che un introverso potrebbe desiderare. Se qualcuno sta cercando di limitare alcune delle distrazioni della vita con l’esercizio fisico, entrare nell’acqua ti aiuta davvero ad uscire dalla giornata. Sarai così concentrato sui tuoi movimenti e sul respiro, non saresti nemmeno in grado di rispondere alla persona che chiacchiera nella corsia accanto a te se lo volessi.

Ciclismo indoor

Non voler impegnarsi in palestra non dovrebbe impedirti di iscriverti alle lezioni di gruppo. Tendo a scoprire che gli introversi gravitano attorno alle singole lezioni basate sull’attrezzatura. Il ciclismo indoor è una buona opzione perché sei in un gruppo, ma hai uno spazio individuale definito che può essere più nella tua zona di comfort. Inoltre, la maggior parte delle lezioni di ciclismo indoor sembrano aver luogo nel buio, quindi- senza occhi puntati su di te!

Ciclismo all’ aperto

Anche se sei in un gruppo, stare in bicicletta non è il massimo per avere un sacco di chiacchiere – sei in fila indiana sul sentiero o sul lato della strada. Traduzione: Puoi stare vicino alle persone senza dover fare discorsi impacciati quando riesci a malapena a respirare.

Allenamento di triathlon

Con la tripletta introversa di correre, nuotare e andare in bicicletta, il triathlon può essere un’attrazione importante per le persone che amano esercitarsi da sole. L’allenamento di dedica prende tutti quegli allenamenti “back-to-back!”: Un’assicurazione per ottenere tutto il tempo da solo che ti serve.

Tapis roulant

Vuoi lezioni senza dover affrontare la folla di una palestra o l’attenzione diretta di un allenatore? Le lezioni di tapis roulant possono essere grandi per gli introversi che vogliono approfittare di un esperto che li guida attraverso un’esperienza di allenamento. Inoltre, puoi nutrire l’energia della stanza senza costringerti a impegnarti uno contro uno.

Canottaggio

L’ambiente è davvero importante per gli introversi. Uscire in acqua e godere di quella serenità e la capacità di trovare solo quella tranquillità farebbe davvero piacere a loro. Anche un vogatore in palestra può fornire la stessa esperienza rilassante, grazie ai movimenti ripetitivi che ti metteranno rapidamente ” nella zona.”

Yoga

Naturalmente, lo yoga sarebbe un ottimo allenamento per gli introversi. Ha davvero una profonda attenzione interiore, e che si applicherebbe in un contesto di gruppo o da soli a casa. E lo yoga è di natura non giudicante, il che significa che non devi preoccuparti del tuo il prossimo osservando la tua forma.

Pilates

L’attenzione ai piccoli movimenti e al lavoro del respiro in Pilates ti garantisce in pratica che ti stai concentrando sulla tuo esercizio, non avrai il tempo di controllare ciò che qualcun altro sta facendo e viceversa. È un allenamento orientato al processo, il che significa che sei concentrato sull’esperienza stessa. Le persone che sono più introverse possono godere di quel tipo di movimento rispetto all’esercizio più convenzionale.

Allenamento con i pesi

La sala pesi sembra uno strano posto dove trovare il tuo zen, ma in realtà può offrire un po’ di pace tra corpo e mente. Sei solo te in questo momento, concentrandoti sulla tua forma, sulla tua tecnica e sul peso che stai sollevando.

Arrampicata

Uscire in natura è un modo infallibile per chiunque di centrarsi, ma gli introversi apprezzano soprattutto la calma che deriva dall’essere all’aperto. Anche se stai “salendo” in palestra, questo è un allenamento in cui le persone sono responsabili del proprio successo. Può essere uno sforzo da solista in cui possono uscire dalla loro zona di comfort senza sentirsi come se dovessero competere con o fare affidamento su altre persone.