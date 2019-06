8 idee per eCommerce: ecco come avere successo nel 2019

Vorresti iniziare a vendere online ma non sai che nicchia di mercato scegliere? Qui trovi 8 ottime idee per eCommerce per avere successo nel 2019!

Le previsioni di mercato ci dicono che nel 2021 le vendite globali collegate all’eCommerce raggiungeranno i 4.8 trilioni di dollari, 1.4 trilioni di dollari in più rispetto alle vendite previste nel 2019.

Questo è il momento giusto per agire e se sei il proprietario di uno o più store eCommerce, forse ti starai chiedendo come aumentare le tue vendite ed afferrare un pezzettino di questa torta da un trilione di dollari.

Sei fortunato! Siamo qui per aiutarti a realizzare le tue aspirazioni. In questo articolo ti suggeriamo 8 idee per eCommerce che potranno aiutarti a realizzare ingenti profitti quest’anno.



1. Prodotti Ecosostenibili

I prodotti e lo stile di vita ecosostenibile sono argomenti molto popolari. Infatti sono sempre più numerosi i Paesi che stanno considerando l’implementazione di un divieto della plastica monouso e sempre più Governi si stanno impegnando attivamente per promuovere le buone pratiche di una vita ecosostenibile.

Per questo motivo, i consumatori sono alla ricerca di prodotti che li aiutino a implementare questo stile di vita, come borracce, t-shirt in filo di bambù e giardini verticali da acquistare online. Questo è un mercato di nicchia che continuerà ad espandersi nei prossimi anni ed è per questo che potresti avere grandi possibilità di guadagno trattando prodotti che sostengano uno stile di vita più green come kit da pranzo lavabili, posacenere portatili e power bank alimentati dall’energia solare.

La parte migliore di questa idea? Venderai prodotti redditizi e allo stesso tempo aiuterai a non inquinare l’ambiente. Due piccioni con una fava!

2. Accessori per Cellulari

Se stai cercando idee per eCommerce che siano originali, prova a pensare a come risolvere i problemi quotidiani dei consumatori. Le migliori idee di solito fanno esattamente questo. Ti facciamo solo un esempio: al giorno d’oggi gli smartphone sono molto diffusi, quasi tutti ne possiedono uno. Pertanto, dal punto di vista commerciale è più che logico proporre accessori per telefoni cellulari. Custodie, power bank e persino i pop-socket sono solo alcuni esempi di cose semplici ma utilissime che potresti vendere a clienti in tutto il mondo.

3. Accessori portatili per bambini

I lettini portatili per cambiare i pannolini sono molto popolari quest’anno, ma in realtà tutti gli accessori che possono aiutare i genitori sempre in movimento a prendersi cura dei loro bebè possono risultare tra le idee per eCommerce più proficue per il 2019.

Ci sono moltissimi accessori che potresti vendere a questa nicchia di mercato:

Mutandine impermeabili per il mare o per la piscina



Borse multifunzionali, dove potrai mettere tutto ciò di cui hai bisogno per i tuoi bambini



Giochi e imbracature per aiutare i bambini ad imparare a camminare e così via



Una buona idea può essere quella di cercare questi prodotti in dropshipping. In questo modo non dovrai anticipare denaro per testare i prodotti e potrai trovare i tuoi best seller senza incorrere in perdite.

Inoltre, se deciderai di personalizzare questi accessori, avrai la possibilità di aumentare i tuoi margini di profitto e di creare una clientela fidelizzata.

4. Spille smaltate

Secondo le statistiche di Google Trends, dalla fine del 2018 le spille smaltite stanno diventando sempre più popolari, in parte grazie alla loro semplicità e in parte grazie alla loro economicità.

Queste piccole spille sono molto facili da vendere e, visto che sono molto economiche da produrre, possono crearti un margine molto interessante per il tuo business in dropshipping.

Avere le giuste idee per eCommerce è sempre il primo passo, ma il vero segreto sta nel affrontare in modo intelligente il marketing di questi prodotti. Per esempio potresti trovare un mercato di nicchia, come gli appassionati di skateboard o i fan di un’attività sportiva.

5. Droni per Selfie

Lasciamo i Selfie stick nel 2018. La vera scoperta del 2019 sono i droni per selfie, dei veri prodotti best seller molto semplici da vendere online. A dirla tutta, qualsiasi tipo di drone è una scommessa sicura per gli store online nel 2019. Le tecnologie e le potenzialità dei droni e delle fotocamere continuano ad evolvere interessando così sempre più i consumatori.

La buona notizia, inoltre, è che il prezzo di acquisto dei droni dovrebbe continuare a scendere rendendoli più accessibili ai piccoli rivenditori e più facili da rivendere ad un prezzo maggiore.

6. Prodotti Smart Home

Il mercato globale dei prodotti Smart Home arriverà a $163 miliardi quest’anno ed è semplice capire la ragione dietro a questa somma: la crescita dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of Things e il fatto che i consumatori vogliano essere sempre più connessi.

Sebbene gli smart speaker siano, con ogni probabilità, i prodotti più venduti, questa nicchia di mercato è molto difficile per i piccoli rivenditori online. Ti consigliamo di lasciarla ai grandi contendenti come Amazon e Google.

Pensiamo invece sia più interessante concentrarsi sulla vendita di prodotti per lo Smart Home più economici, come i termostati digitali o le lampadine intelligenti. Anche se all’apparenza semplici e ancora non molto popolari, questi prodotti possono diventare buone idee per un ecommerce molto redditizio!

7. Prodotti 3D

Così come i prodotti per lo Smart Home, i prodotti 3D hanno tutte le carte in regola per diventare molto popolari negli anni a venire.

L’evoluzione delle tecnologie 3D, sia in ambito industriale che nel settore dell’intrattenimento, stanno spingendo sempre più persone a acquistare prodotti che gli permettano di interagire con questa nuova tecnologia.

Più nello specifico, potrebbe essere una buona idea la realizzazione di uno store di risorse per la tecnologia 3D dove si possano acquistare accessori commerciali da usare per videogame e applicazioni per il cellulare. Potresti creare una piattaforma online ed iniziare a vendere i prodotti che sono necessari a questa nicchia e che possano aiutare gli amanti del 3D a divertirsi con i videogame e con altre attività.

8. Abbigliamento in jeans e Accessori

Potrebbe suonarti strano, tuttavia l’abbigliamento in jeans è una vera tendenza del momento su Google, e non solo, le previsioni dicono anche che presto sostituirà i leggings per i millennials.

Per questo la nicchia del mercato dei jeans potrebbe essere una delle più grandi opportunità per il tuo business online, nella quale conviene entrare prima che si faccia troppo affollata!

Essere pionieri in questo senso è sempre una buona idea. Inoltre, se inizi subito a creare degli account di Instagram per promuovere i tuoi prodotti, sarà molto più semplice venderli. Qualsiasi prodotto che possa essere pubblicizzato online con una bella fotografia sui social può avere successo.

Metti in pratica queste idee per eCommerce con Yakkyofy.

Vuoi aprire uno store online, ma non hai molta esperienza o denaro da investire?

Potresti considerare l’idea di aprire uno store che utilizzi il dropshipping come metodo di approvvigionamento. In questo modo, non solo non avrai bisogno di acquistare prodotti in anticipo, ma non ti dovrai neanche preoccupare della gestione di un magazzino o delle spedizioni perchè tutti i tuoi pacchi verranno inviati direttamente dal supplier al tuo cliente finale.

Con il giusto fornitore di prodotti in dropshipping qualsiasi delle idee per eCommerce sopra riportate può facilmente diventare un business di successo ed è per questo che ti invitiamo a scoprire tutti i fantastici servizi di Yakkyofy.