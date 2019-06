Migranti: polizia italiana svela il sistema della “nave madre”

Sta raggiungendo Licata, in Sicilia, il peschereccio sequestrato in acque internazionali che trasportava 81 migranti. La cosiddetta “nave madre”, dopo aver trainato un barchino in mare aperto, vi aveva fatto trasbordare i migrati che si erano poi diretti verso l’Italia, mentre il peschereccio aveva fatto rotta verso l’Africa.

Il sistema è stato scoperto dalla polizia italiana grazie ai mezzi messi a disposizione da Frontex. Il passaggio degli immigrati è stato filmato e subito sono scattate le procedure per bloccare l’imbarcazione principale. A bordo sono state trovate sette persone, sei cittadini egiziani e un tunisino e tutte sono in stato di fermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.